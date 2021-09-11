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嚴防璨樹颱風 宜蘭縣今午起暫停疫苗接種

聯合報 / 記者林佳彣／宜蘭即時報導
宜蘭縣社區篩檢站陽大站進行預防性拆除棚架防颱，同步暫停提供篩檢服務。圖／民眾提供
宜蘭縣社區篩檢站陽大站進行預防性拆除棚架防颱，同步暫停提供篩檢服務。圖／民眾提供

璨樹颱風來勢洶洶，宜蘭縣溪北、溪南接種中心，以及各衛生所，自今天中午12點起暫時施打疫苗；2處社區篩檢站（陽大站、聖博站）進行預防性拆除棚架防颱，同步暫停提供篩檢服務。宜蘭縣政府衛生局表示，在宣布停班課前，其他疫苗接種合約院所仍有接種服務，若民眾有篩檢需求，可轉往各醫院急診室。

考量民眾安全，宜蘭縣政府進行防颱整備，將溪北、溪南疫苗接種中心棚架做預防性拆除，至於衛生所方面，上午完成第7期疫苗施打後，下午起即暫停接種； 9月15日起繼續服務預約第8期疫苗施打的民眾。

衛生局指出，其他疫苗接種合約院所目前持續進行疫苗施打，若縣府公告停班停課，將同步取消接種服務。民眾如因停班關係，無法依原定時程接種疫苗，1922預約平台將會為其保留名額，並併入下期預約名單。

宜蘭縣2處社區篩檢站今天到9月13日為防颱、復原整備工作，民眾若有篩檢需求，可至各醫院急診室接受服務。因施工需求，陽明交大醫院社區篩檢站和聖母醫院社區篩檢站分別於9月14日、15日恢復作業，時間則為上午8點到12點、下午2點至6點。

宜蘭縣社區篩檢站陽大站進行預防性拆除棚架防颱，同步暫停提供篩檢服務。圖／民眾提供
宜蘭縣社區篩檢站陽大站進行預防性拆除棚架防颱，同步暫停提供篩檢服務。圖／民眾提供

疫苗 衛生所 篩檢站

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