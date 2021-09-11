「預備文官團」結訓 林右昌：當年挑戰資源最缺乏城市

考選部與基隆市政府合作辦理「預備文官團」，來自12所大學不同系所共21名團員，到市府局處接受6天實務研習洗禮後，今天結訓。市長林右昌分享他當年投入市長選舉的過程，挑戰資源最缺乏的縣市，他想要證明只要有能力就可以創造希望。

「預備文官團」招募來自12所大學不同系所共21名團員，團員在考選部安排之下，首先在國家文官學院進行2天訓練課程，隨後並在基隆市政府都市發展處、教育處、觀光及城市行銷處、產業發展處及文化局等局處進行6天實務研習，依各局處規劃內容，參與局處會議、業務政策研討、實地參訪、實作等活動。

林右昌提到當年他參選基隆市長，想要證明只要能力就可以創造希望，「我們可以改變一座城市，就可以改變這個國家的命運」。

林右昌還說，自己剛上任時，基隆市是失業率、離婚率及自殺率「三高」的城市，負債比47.36%也是全國第三高，經過這幾年的努力，負債已經從142億元降為68億元，負債比降為30.86%，預算規模則是從165億元提高為220億元。

今天結訓典禮上，團員們也發表見習期間的成果及心得分享，大家幾乎異口同聲地表示，在經過6天實務研習洗禮後，改變自己以往對於公務員的刻板印象，也更加堅定想要投身公部門的想法。