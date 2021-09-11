快訊

直播／台北、基隆也納入！全台都在璨樹陸警範圍 愈晚雨愈大

第九輪BNT、高端一起打 3類人可預約BNT 9/20起預約

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「預備文官團」結訓 林右昌：當年挑戰資源最缺乏城市

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
「預備文官團」結訓，林右昌：當年挑戰資源最缺乏城市。圖／基隆市政府提供
「預備文官團」結訓，林右昌：當年挑戰資源最缺乏城市。圖／基隆市政府提供

考選部與基隆市政府合作辦理「預備文官團」，來自12所大學不同系所共21名團員，到市府局處接受6天實務研習洗禮後，今天結訓。市長林右昌分享他當年投入市長選舉的過程，挑戰資源最缺乏的縣市，他想要證明只要有能力就可以創造希望。

「預備文官團」招募來自12所大學不同系所共21名團員，團員在考選部安排之下，首先在國家文官學院進行2天訓練課程，隨後並在基隆市政府都市發展處、教育處、觀光及城市行銷處、產業發展處及文化局等局處進行6天實務研習，依各局處規劃內容，參與局處會議、業務政策研討、實地參訪、實作等活動。

林右昌提到當年他參選基隆市長，想要證明只要能力就可以創造希望，「我們可以改變一座城市，就可以改變這個國家的命運」。

林右昌還說，自己剛上任時，基隆市是失業率、離婚率及自殺率「三高」的城市，負債比47.36%也是全國第三高，經過這幾年的努力，負債已經從142億元降為68億元，負債比降為30.86%，預算規模則是從165億元提高為220億元。

今天結訓典禮上，團員們也發表見習期間的成果及心得分享，大家幾乎異口同聲地表示，在經過6天實務研習洗禮後，改變自己以往對於公務員的刻板印象，也更加堅定想要投身公部門的想法。

今年預備文官團活動內容，涵蓋國家考試簡介、傑出公務人員職涯分享及座談、國家文官學院訓練課程、基隆市政府實務研習、專題研討、成果發表及專題競賽等，鼓勵團員結合地方政府實務體驗，發揮創意思考解決地方問題。

「預備文官團」結訓，林右昌：當年挑戰資源最缺乏城市。圖／基隆市政府提供
「預備文官團」結訓，林右昌：當年挑戰資源最缺乏城市。圖／基隆市政府提供

基隆 林右昌

延伸閱讀

璨樹直撲東北 林右昌：基隆12日雨勢恐最大

【即時短評】毛小孩可以有一條安全無毒的路嗎？

愛犬吉米竟敢撲小英 嚇得林右昌直冒冷汗

參與亞太城市高峰會 林右昌分享基隆市港再生成功經驗

相關新聞

強颱來襲…台東太麻里淨灘竟沒停辦 海巡擔心戒護

強颱「璨樹」暴風圈進逼台灣東部，中央氣象局昨下午發布陸上颱風警報，台東縣政府災害應變中心二級開設，並管制山海區域禁止進入...

「很恐怖！像天秤颱風」 中颱璨樹刮12級風 蘭嶼人驚嚇

中颱璨樹暴風圈逼近，台東蘭嶼首當其衝，今天中午12點40分蘭嶼氣象站測得12級最大陣風。居民說：「很恐怖！很像9年前天秤...

「預備文官團」結訓 林右昌：當年挑戰資源最缺乏城市

考選部與基隆市政府合作辦理「預備文官團」，來自12所大學不同系所共21名團員，到市府局處接受6天實務研習洗禮後，今天結訓...

視察抽水站防汛整備 林姿妙動手「移颱風」

因應颱風璨樹進逼，宜蘭縣災害應變中心今天11點30分已提升為一級開設。縣長林姿妙上午與行政院長蘇貞昌進行防災視訊會議後，...

影／遊艇價格不斐憂綁不住 基隆碧砂漁港遊艇全吊上岸

中颱璨樹將至，預估帶來強風大雨，基隆碧砂遊艇港停放很多遊艇，從數百萬到上億元以上都有，價格不斐，有娛樂漁船業者，也有私人...

璨樹來勢洶洶 花蓮芋農忙砍葉減災岸巡擴大岸際封鎖線

花蓮吉安鄉芋頭進入產季，因應璨樹颱風來襲，農友今天趕著下田砍葉減少風阻，避免因葉子太大，強風把芋頭連根拔起。海巡署第一二...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。