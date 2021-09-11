視察抽水站防汛整備 林姿妙動手「移颱風」

因應颱風璨樹進逼，宜蘭縣災害應變中心今天11點30分已提升為一級開設。縣長林姿妙上午與行政院長蘇貞昌進行防災視訊會議後，隨即趕赴五結鄉平行抽水站視察防汛整備工作。她到場時，動手調整颱風路徑圖，希望颱風璨樹往太平洋走、遠離台灣，「不要傷害到人」，並表示停班課與否，將視颱風動向滾動式宣布。

行政院長蘇貞昌關心宜蘭的颱風動向，今天上午特別與林姿妙進行視防災會議。

林姿妙說，防疫也要防災，兩者都很重要，尤其是天災地變無法預防，得要做足準備讓傷害降到最低。宜蘭縣災害應變中心昨天成立後，隨時掌握颱風動向。有鑑於颱風將至，她呼籲縣民不要山上、海邊、河川等危險地帶，顧好生命安全最重要。

平行排水整體自然地勢低窪，大潮時無法藉由重力有效排水，加上排水渠道在雨勢過大時，恐無法容納超過設計標準的通洪流量，因此須透過抽水站以機械方式排水。林姿妙趕在璨樹颱風暴風圈接近前，特地來到五結鄉平行抽水站，視察抽水機組運轉效能。

宜蘭縣政府2012年斥資1億9600萬元，興建平行抽水站，共有6台抽水機，每台抽水效能為每秒3噸。平行抽水站的集水區面積約814公頃，基地就在平行排水下游右岸出口；其運轉效能有效改善五結鄉錦眾村、孝威村的低窪地區淹水情形，將災損降至最低。