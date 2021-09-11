聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／遊艇價格不斐憂綁不住 基隆碧砂漁港遊艇全吊上岸
中颱璨樹將至，預估帶來強風大雨，基隆碧砂遊艇港停放很多遊艇，從數百萬到上億元以上都有，價格不斐，有娛樂漁船業者，也有私人遊艇，憂心纜索綁不住，今天上午由大吊車進行吊掛，一一把遊艇吊上岸。原本在海上的遊艇，排在岸邊有如「陸上行舟」。業者說「擔心這次颱風會很大」。
碧砂漁港遊艇港今天上午11點多開始進行吊掛作業，大吊車停在岸邊，再由工作人員把纜繩繫上後吊離海面，遊艇就這樣陸續被移置到置邊，再用繩索固定在陸上。有私人遊艇業者說，還是下水後第一次吊上岸，以前颱風預報沒這麼強，這次大家都比較緊張，決定吊上岸避風雨。
「防颱啊」，一名工作人員說，這次氣象局說風雨威脅非常的大，大家都準備周全一點。業者說，港內遊艇少則數百萬元，好一點的1千多萬元，還有數千萬、上億元的，每艘都值不少錢。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言