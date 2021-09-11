影／遊艇價格不斐憂綁不住 基隆碧砂漁港遊艇全吊上岸

中颱璨樹將至，預估帶來強風大雨，基隆碧砂遊艇港停放很多遊艇，從數百萬到上億元以上都有，價格不斐，有娛樂漁船業者，也有私人遊艇，憂心纜索綁不住，今天上午由大吊車進行吊掛，一一把遊艇吊上岸。原本在海上的遊艇，排在岸邊有如「陸上行舟」。業者說「擔心這次颱風會很大」。

碧砂漁港遊艇港今天上午11點多開始進行吊掛作業，大吊車停在岸邊，再由工作人員把纜繩繫上後吊離海面，遊艇就這樣陸續被移置到置邊，再用繩索固定在陸上。有私人遊艇業者說，還是下水後第一次吊上岸，以前颱風預報沒這麼強，這次大家都比較緊張，決定吊上岸避風雨。