快訊

「戰鬥藍」裂解藍營搞鬥爭？趙少康：現在沒分裂本錢、定促成朱江合作

博恩「打完AZ疫苗暈倒」下巴直撞馬路！縫5針痛曝3項接種禁忌

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／遊艇價格不斐憂綁不住 基隆碧砂漁港遊艇全吊上岸

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
遊艇價格不斐憂綁不住，基隆碧砂漁港遊艇全吊上岸。記者游明煌／攝影巷
遊艇價格不斐憂綁不住，基隆碧砂漁港遊艇全吊上岸。記者游明煌／攝影巷

中颱璨樹將至，預估帶來強風大雨，基隆碧砂遊艇港停放很多遊艇，從數百萬到上億元以上都有，價格不斐，有娛樂漁船業者，也有私人遊艇，憂心纜索綁不住，今天上午由大吊車進行吊掛，一一把遊艇吊上岸。原本在海上的遊艇，排在岸邊有如「陸上行舟」。業者說「擔心這次颱風會很大」。

碧砂漁港遊艇港今天上午11點多開始進行吊掛作業，大吊車停在岸邊，再由工作人員把纜繩繫上後吊離海面，遊艇就這樣陸續被移置到置邊，再用繩索固定在陸上。有私人遊艇業者說，還是下水後第一次吊上岸，以前颱風預報沒這麼強，這次大家都比較緊張，決定吊上岸避風雨。

「防颱啊」，一名工作人員說，這次氣象局說風雨威脅非常的大，大家都準備周全一點。業者說，港內遊艇少則數百萬元，好一點的1千多萬元，還有數千萬、上億元的，每艘都值不少錢。

遊艇價格不斐憂綁不住，基隆碧砂漁港遊艇全吊上岸。記者游明煌／攝影
遊艇價格不斐憂綁不住，基隆碧砂漁港遊艇全吊上岸。記者游明煌／攝影
遊艇價格不斐憂綁不住，基隆碧砂漁港遊艇全吊上岸。記者游明煌／攝影
遊艇價格不斐憂綁不住，基隆碧砂漁港遊艇全吊上岸。記者游明煌／攝影
遊艇價格不斐憂綁不住，基隆碧砂漁港遊艇全吊上岸。記者游明煌／攝影
遊艇價格不斐憂綁不住，基隆碧砂漁港遊艇全吊上岸。記者游明煌／攝影

遊艇 颱風

延伸閱讀

漁船陸續駛近基隆各漁港避颱 海巡勸離民眾別觀浪

埃及爸足跡到基隆 基隆市：在五堵汐止交界處未進市區

影／和平島「天堂路」直通基隆嶼？網瘋傳拍攝點在這

遊艇旅遊風蓄勢待發 玩家：9月澎湖跳島之旅會大爆發

相關新聞

強颱來襲…台東太麻里淨灘竟沒停辦 海巡擔心戒護

強颱「璨樹」暴風圈進逼台灣東部，中央氣象局昨下午發布陸上颱風警報，台東縣政府災害應變中心二級開設，並管制山海區域禁止進入...

影／遊艇價格不斐憂綁不住 基隆碧砂漁港遊艇全吊上岸

中颱璨樹將至，預估帶來強風大雨，基隆碧砂遊艇港停放很多遊艇，從數百萬到上億元以上都有，價格不斐，有娛樂漁船業者，也有私人...

璨樹來勢洶洶 花蓮芋農忙砍葉減災岸巡擴大岸際封鎖線

花蓮吉安鄉芋頭進入產季，因應璨樹颱風來襲，農友今天趕著下田砍葉減少風阻，避免因葉子太大，強風把芋頭連根拔起。海巡署第一二...

強颱璨樹逼近 台東變天...起風降雨

強颱璨樹逼近台灣，預計明天凌晨抵達台東外海，但台東半夜就一改昨天豔陽高照的情況，颳起風並降下少數雨量，今早蘭嶼已經測到8...

因應Delta入侵 立委號召民間捐3萬片立體口罩給弱勢生

Delta變異株讓學校疫情再度拉緊報，立委蔡適應、市議員陳宜，號召立體口罩工廠及善心人士一起捐贈3萬片醫療級3D立體口罩...

海端體育館 全天候可用 明年底完工

歷經3次流標的台東縣海端鄉綜合體育館昨天終於動土，工程款1億餘元，是東部縱谷區第一座室內體育館，可容1000多人，預訂明...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。