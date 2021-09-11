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璨樹來勢洶洶 花蓮芋農忙砍葉減災岸巡擴大岸際封鎖線
花蓮吉安鄉芋頭進入產季，因應璨樹颱風來襲，農友今天趕著下田砍葉減少風阻，避免因葉子太大，強風把芋頭連根拔起。海巡署第一二岸巡隊漏夜到警戒區拉設封鎖線，今早並勸離觀浪民眾；花蓮市長魏嘉賢視察擴建的南濱抽水站，確保做好防颱整備工作。
花蓮縣災害應變中心昨晚8時二級開設，畫定海岸、港埠等警戒區，今天上午8 時再提升到一級開設，並由縣長徐榛蔚主持災前整備會議。
因應縣府公告警戒區，第一二岸巡隊編組派員到各警戒區拉設封鎖線，勸導民眾勿進人。因璨樹來勢洶洶，岸巡人員將封鎖區大到進出岸際的路口及停車場最前緣，也在較熱門的觀浪海域包括和中海灘、七星潭、太平洋公園、磯崎海水浴場及石梯坪等，勸離民眾。
花蓮吉安鄉芋頭品種為檳榔心芋，種植面積為160公頃，占全台5分之1，因颱風逼進，農友擔憂芋葉過大，強風襲來時恐怕會把芋頭連根拔起，將葉子破半，減少風吹阻力，避免芋頭被吹倒，泡水腐敗影響收成。
花蓮市南濱抽水站已近40年歷史，3年前開始擴建，興建抽水站房一座、引水箱涵93m，站內裝設6cms抽水機組5組，共計30cms，總工程經費約為1億9000萬元，去年5月完工，今年2月驗收完成。
市長魏嘉賢今天縣府建設處副處長張志豪、九河局人員等到南濱抽水站視察，確保各項整備工作完成。魏嘉賢表示，遭遇颱風暴雨時，將優先啟動新站機組，搭配舊站既有機組配合操作，保護範圍涵蓋花蓮市中華路、中正路以東至南濱路約346.64公頃面積，紓解花蓮市區過去長年積淹水問題。
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