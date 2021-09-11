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因應Delta入侵 立委號召民間捐3萬片立體口罩給弱勢生
Delta變異株讓學校疫情再度拉緊報，立委蔡適應、市議員陳宜，號召立體口罩工廠及善心人士一起捐贈3萬片醫療級3D立體口罩，分別自昨天起到今天，送給弱勢的中小學學童，增加孩子們防護力。
口罩業者說，因應變種病毒，需要加強口罩的密合度與包覆性，醫用立體口罩可改善平面口罩的測漏問題並增加口罩的包覆性，很適合孩子們配戴。
開學後不少家長反映，Delta來了，但學生好動，平面口罩有側漏問題。因為看到家長的憂心，立委蔡適應、市議員陳宜，號召基隆子弟創業開設的醫用立體口罩工廠興安衞材股份有限公司，聯合家格建設股份有限公司、寶幸國際有限公司一起捐贈3萬片3D立體口罩給基隆市中小學弱勢的孩童。
興安衞材股份有限公司執行長黃哲諄表示，一般平面口罩對於飛沫傳染病的防護力其實就已經足夠，不過因為疫苗變種，目前所知的數據，印度病毒株比英國病毒株多40到60％的傳播力，英國官方報告中，也可看到家戶傳播率在英國變異株是8.6％，Delta病毒株家戶傳播率則是12％，幾乎都是經由空氣通過氣溶膠的傳染，因此更需要加強口罩的密合度與包覆性，因此這次捐贈的醫用立體口罩可改善平面口罩的測漏問題並增加口罩的包覆性，很適合孩子們配戴。
深美國小校長陳建文表示，感謝熱心公益的委員和議員，開學後口罩的防護和保持社交距離、勤洗手，都是學校衛教的重點，也希望孩子從小養成良好習慣、健健康康的成長。
議員陳宜議員說，除了蔡委員所號召的口罩捐贈外，他也針對基隆市信義區多所幼兒園，捐贈兒童用口罩，幫助孩子們對抗疫情。
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