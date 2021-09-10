璨樹陸警發布 花東屏豔陽下防強颱

中央氣象局今天下午5時30分發布強烈颱風璨樹陸上颱風警報，屏東、台東及花蓮等地雖豔陽高照，漁船、交通船多半停駛避颱；屏東民營聯營船船班正常往返至明天上午。

屏東縣今天仍是天氣晴朗，東港地區漁船自下午起已紛紛進港避風，縣內10日至12日的活動都延期。恆春氣象站表示，恆春半島下午雲量不多，風變大些，最大陣風約4級，海上還沒有長浪，浪高約1米。

東港往小琉球的交通船今天都正常行駛，明天除了聯營船上午9時前的3班船往返正常外，其餘船公司明天都停駛，而聯營船明天上午9時後的船班也將停駛。

台東今一整天都是艷陽高照的好天氣，海面雖然風浪比平常大些，但因黑潮近岸，湛藍的海面相當療癒，透過東管處和台東縣政府設置在海邊的即時影像，就可欣賞台東超過百公里的美麗海景。

台東災害應變中心晚間8時一級開設，劃定山區、海邊、溪流管制進入，作業船隻停止出港，客輪業者已於昨天宣布停航。林務局台東林管處宣布嘉明湖、浸水營等9條步道關閉。

由於今天尚未變天，雖然有風但沒有下雨，農民趕緊補強農作物的防颱措施。傍晚蘭嶼的風浪已經明顯變大，尚未下雨。

花蓮今天天氣炎熱，賞鯨船上午正常出航，業者表示，外海有些長浪跟風浪，還在可接受範圍，下午航班全數取消，進港綁船防颱；秀林鄉崇德獨木舟活動發布海警後全數取消。

花蓮縣政府上午召開整備會議，確認防洪排水系統正常運作，要求位在易致災地區的修復工程，預劃搶修人員及裝備；發布陸警後，會視影響狀況通知東大門夜市商家停止營業。無黨籍立委傅崐萁、縣長徐榛蔚率領各局處長前往縣內6處宮廟上香祈福。