璨樹直撲東北 林右昌：基隆12日雨勢恐最大

強烈颱風「璨樹」來勢洶洶，基隆市今天下午召開防災會議，市長林右昌說，璨樹颱風已開始北移，預測路徑也朝台灣東北部直撲而來，可能會為本市帶來強風大雨，他特別要求各相關單位學校，務必做好防颱準備工作。

市府表示，預計可能在台灣北部帶來明顯風雨，林右昌下午召開應變會議，指示各單位做好防颱準備，所有防災機具都要開機測試。消防局等各單位報告，依目前路徑，基隆影響最遽雨量較大在12日中午。

林右昌在聽取氣象局及基隆市深耕團隊的報告後表示，璨樹颱風已開始北移，預測路徑也朝台灣東北部直撲而來，可能會為本市帶來強風大雨，他特別要求各相關單位學校，務必做好防颱準備工作。

林市長說，璨樹颱風可能是近2年來第一個侵台的颱風，過去兩年大家都在忙著防疫工作，他特別要求所有單位主管要走出辦公室進行巡檢，所有機具、設備都要開機測試。

對於颱風可能帶來的豪雨，市長要求加強預防邊坡土石坍塌，尤其大武崙跟新北市交界處過去曾經發生淹水，這次颱風帶來的降雨會集中在山區，請大武崙溪沿岸以及工業區的廠商都要提高警覺做好準備。