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宜蘭防堵疫情 如有1學生染疫、全校停課14天

聯合報 / 記者林佳彣／宜蘭即時報導
宜蘭縣長林姿妙今天宣布，凡學校出現1位學生確診，全校即便停課14天。記者林佳彣／攝影
宜蘭縣長林姿妙今天宣布，凡學校出現1位學生確診，全校即便停課14天。記者林佳彣／攝影

新北爆發新冠肺炎社區群聚事件，加上適逢中秋連假，宜蘭縣長林姿妙今天主持防疫會議宣布，為保障縣民、學生健康，凡學校出現1位學生確診，全校即便停課14天。另外截至9月8日，宜蘭縣疫苗接種涵蓋率49.08%，排名全國第9，宜蘭縣政府已透過民政系統，發送通知單予已可接種第二劑AZ疫苗的75歲以上長者。

宜蘭縣疫情趨緩，本土累積確診98例，目前9人居家隔離中。林姿妙表示，有鑑於新北市出現社區群聚事件且為變種病毒，只要學校1位學生確診，就啟動全校停課14天措施，以保障縣民及學生健康。

衛生局長徐迺維指出，6月份注意到高雄有居家隔離個案5採陰轉陽，其潛伏期較久，因此增加採檢次數。至於邊境防疫部分，因新北確診個案的潛伏期有延長現象，宜蘭縣政府為安全起見，要求居家檢疫者在入境、解除檢疫前須篩檢外，完成7天自主健康管理後，亦須再到社區篩檢站進行篩檢，盡量減少病毒可能的傳播路徑。

另外，因仍有完成疫苗2劑接種者染疫情形，宜蘭縣政府宣布自即日起到9月27日止，民眾赴縣內醫院、住宿型長照機構探訪，須出示訪視前3天內篩檢陰性證明。

疫苗接種涵蓋率統計至9月8日，宜蘭縣為49.08%、居全國各縣市第9名。縣府指出，7月2日前已施打第一劑AZ疫苗的75歲以上長者，已到接種第2劑時間，昨日已透過民政系統發放通知單予符合資格者；至於65歲以下的民眾，仍依預約平台進行意願登記，待收到中央簡訊通知，再行預約施打。

中秋節將至，林姿妙提醒，宜蘭縣不開放公共場所、社團，以及社區的烤肉活動，若民眾自行在家烤肉，對象須以同住家人為原則。「最近疫情有回溫趨勢，懇請外縣市民眾取消返鄉計畫，避免不必要的跨縣市活動。」她呼籲大家以防疫和健康為重。

宜蘭縣長林姿妙今天主持防疫會議。記者林佳彣／攝影
宜蘭縣長林姿妙今天主持防疫會議。記者林佳彣／攝影

宜蘭 AZ疫苗

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