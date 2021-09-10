璨樹進逼東台灣 花蓮南濱抽水站新建機組啟動

強烈颱風璨樹步步進逼，花蓮船隻紛紛入港，繫妥纜繩避風，花蓮縣府上午召開災前整備會議，要求各局處做好防颱措施；因應強颱侵台，花蓮市公所將優先啟動新擴建的南濱抽水站機組，預做準備。

中央氣象局今天上午5時3分發布強颱璨樹海上颱風警報，預測將對台灣東部造成影響。花蓮縣各局處今在災前會議報告整備狀況，包括預先檢視防洪排水系統、盤點土石流潛勢地區、對各鄉鎮市收容戶加強準備及防疫作為。東大門夜市將在陸警發布後暫停營業，

縣長徐榛蔚指示各局處做好防颱措施，將災害降至最低，也提醒鄉親要做好防颱準備，尤其周日全天都要慎防強風豪雨。