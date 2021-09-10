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一眼能看穿颱風眼！鄭明典認證：璨樹到達巔峰強度

嚴防強颱璨樹釀災損 宜蘭縣防颱戒慎

聯合報 / 記者林佳彣／宜蘭即時報導
南方澳漁船返港避颱風。圖／記者林佳彣翻攝
南方澳漁船返港避颱風。圖／記者林佳彣翻攝

因應強颱璨樹襲台，預估將為全台帶來豪雨。為防止冬山河出現水漲倒灌情形，宜蘭縣政府今天關閉河道的水閘門，並將冬山河親水公園、生態綠舟以及梅花湖船隻固定；同時將宜蘭火車站前丟丟銅廣場的飛天小火車，進行預防性拆卸，以防發生意外。

南方澳是全國3大漁港之一，出海作業的漁民對於強颱進逼不敢輕忽，今天陸續返港避颱，把各漁港擠得水洩不通。東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處宣布，龜山島進行防颱拆卸碼頭區防護網、島上設施防颱工作，今日中午12點起到9月13日封島，並禁止遊客登島。

就怕颱風造成人民財產損失或嚴重災情，縣長林姿妙指示相關局處謹慎防颱，水資處防範易淹水地區、消防局救災準備等，同時呼籲縣民做好防颱準備，「多一分準備，少一分災害。」

冬山鄉盛產文旦柚，隨著中秋節將至，農民自從月初開始陸續採收。就怕強颱來襲造成落果，原本有些柚子留在下周採收，不少農民今天已經趕著搶收。柚農龍進富表示，自家栽種3分地文旦柚，目前大多採收完成，逾10株未採柚樹則留給旅遊業者帶團採柚之用，只希望颱風別帶來太大災情。

為防止冬山河出現水漲倒灌情形，宜蘭縣政府關閉河道的水閘門，並固定冬山河親水公園、生態綠舟以及梅花湖船隻。圖／宜蘭縣政府提供
為防止冬山河出現水漲倒灌情形，宜蘭縣政府關閉河道的水閘門，並固定冬山河親水公園、生態綠舟以及梅花湖船隻。圖／宜蘭縣政府提供
冬山鄉盛產文旦柚，不少農民趕在今天搶收，避免颱風釀成落果災損。圖／記者林佳彣翻攝
冬山鄉盛產文旦柚，不少農民趕在今天搶收，避免颱風釀成落果災損。圖／記者林佳彣翻攝
宜蘭火車站前丟丟銅廣場的飛天小火車，進行預防性拆卸。記者林佳彣／攝影
宜蘭火車站前丟丟銅廣場的飛天小火車，進行預防性拆卸。記者林佳彣／攝影

宜蘭 農民 文旦

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