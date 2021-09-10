強颱璨樹逼近 嘉明湖浸水營古道關閉

強颱璨樹逼近，台東林管處今天宣布知本國家森林遊樂區、大武山生態教育館11日休館。嘉明湖步道、浸水營古道暫停進入，視颱風狀況再開放。

林務局台東林區管理處表示，強烈颱風璨樹逐漸逼近台灣，警戒區域範圍包含巴士海峽及台灣東南部海面，因暴風半徑持續增強，考量山區天候因素、聯外道路狀況、行車安全，為確保遊客安全，及來訪旅客安全考量，知本國家森林遊樂區及大武山生態教育館9月11 日（星期六）休園、休館一天。

另外，配合台東縣政府公告山區管制，嘉明湖國家步道、浸水營國家步道及9條自然步道即日起暫停開放，呼籲遊客及山友暫勿上山，以免因落石坍方發生危險，將依颱風影響狀況及確認步道安全無虞時開放。