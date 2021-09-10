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颱風天勿冒險觀浪 百公里海景線上即時看

中央社 / 台東縣10日電

颱風璨樹逼近，台東縣政府劃定公告禁止靠近海岸，民眾可線上透過即時影像，欣賞從南到北超過百公里長沿海的美麗浪花。

過去，颱風接近時，巨浪打在礁岩、防波堤上激起10幾米高的浪花，總是吸引民眾靠近海邊觀看；這幾年防災意識升高，發布海上颱風警報後，海邊劃定危險區域禁止進入。

不過，民眾想欣賞浪花，不需要再冒險接近海邊，東海岸國家風景區在石梯坪、三仙台、都歷管理處、加路蘭遊憩區裝設24小時即時影像攝影，台東縣政府則在多良火車站裝設，100多公里長的海岸線1分鐘就可以全部瀏覽，海岸、海面的分秒變化隨時掌握。

中央氣象局今天清晨發布颱風璨樹的海上颱風警報，透過即時影像捉畫面，可看到台東上午豔陽高照的好天氣，海面風浪不大，但是黑潮靠岸很近，深藍色的黑潮和微綠的沿岸流，讓海面出現陰陽海。

民眾在即時影像留言「浪花不大，但湛藍的海面很療癒」、「好美的風景」、「不知道可不可以看到颱風的景象」、「日出和日落時刻總是最美」。

東管處長林維玲說，今天上午颱風璨樹距離台灣還有一段距離，東海岸天氣非常好，陽光普照，不過浪會逐漸增強，民眾千萬不要冒險到海邊觀浪，推薦大家用即時影像的鏡頭觀看東海岸浪花，不用以身涉險到海邊，精彩又安全。

根據中央氣象局資料，台東沿海10日中浪轉大浪，浪高2至3米，11、12日都是大浪，浪高3至5公尺。

颱風 台東 氣象局

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