農糧署輔導花蓮光復鄉規劃遊程 推廣原民飲食文化

花蓮縣光復鄉是阿美族原鄉，以生產原住民農作物為特色，農糧署輔導當地農會跟旅行社合作規劃「原氣食農遊」單日體驗行程，推出限量半價優惠。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情警戒降至第2級，民眾恢復戶外活動，行政院農業委員會農糧署東區分署輔導花蓮光豐地區農會，結合農產品、在地原民文化及景點，推出一日遊深度遊程。

農糧署東區分署長徐煇妃指出，光復鄉位於花東縱谷間，耕地面積507公頃，半數以上人口為原住民，保存著完整的阿美族傳統文化及生活飲食，其中又以「紅糯米」為傳統作物代表，當地設有太巴塱紅糯米產銷班及太巴塱紅糯米生活館，都極具特色。

參與合作的明利旅行社指出，這次遊程包括考古博物館、光復鄉吉利潭、太巴塱部落文化導覽、鳳林小鎮漫遊及食農教育體驗三選一，體驗選項有紅糯米酒釀DIY、黑金茶培炒、野菜食農教育等。

明利旅行社指出，遊程報名自即日起開始，限量200名半價優惠，16人就可成團，每週五、六、日出團，目前詢問度很高，公告2天已有近百人詢問報名。