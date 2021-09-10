快訊

強颱璨樹將侵台 彭啟明指周日這些地區有機會放颱風假

不滿被糾正 北藝大舍監抽完大麻開雙門賓士撞行政大樓

颱風璨樹逼近 台東劃定海邊山區溪流管制

中央社 / 台東縣10日電

強烈颱風璨樹逼近，台東災害應變中心今天上午8時2級開設，同時公告劃定山區、海邊、溪流管制區，禁止進入或是強制驅離。

台東縣政府上午表示，災害應變中心2級開設後，台東縣長饒慶鈴特別指示有關單位注意颱風動態及行經路線，以便及早透過大眾媒體方式，通知民眾做好萬全防颱措施，減少損失。

同時縣政府也緊急依災害防救法公告劃定「向陽山區及大武山區、各河川溪流水域 （含土石流潛勢溪流）、長濱至大武暨蘭嶼、綠島沿線之海岸、漁港等區域範圍」，為限制或禁止人民進入或命其離去之範圍。

台東縣政府表示，為確保民眾生命財產安全，非持有通行證或應緊急避難需要者，民眾於颱風來襲期間，不得進入劃定區從事戲水、觀潮、垂釣、登山、健行、溯溪、出海捕魚等活動，如違反規定將依法進行舉發，處新台幣5萬元以上、25萬元以下罰鍰，自110年9月10日上午8時起生效。

台東 颱風 蘭嶼

延伸閱讀

璨樹逼近台東 專家提供農民颱風因應作為

璨樹颱風來襲 林務局國家森林遊樂區預警性休園

強颱璨樹將來襲 台東縣政府今畫定禁入管制區

不斷更新／強颱璨樹逼近台灣 公總視狀況預警性封11路段

相關新聞

強颱璨樹將來襲 台東縣政府今畫定禁入管制區

強烈颱風璨樹將威脅台灣，基於安全考量，台東縣政府今畫定向陽山等區域為管制區，禁止民眾進入，並於早上8點起生效，違者可處罰...

第8期AZ疫苗今開放預約登記 台東縣10781人符合資格

第8期AZ疫苗今天早上10點開放「預約」施打，依中央提供資料顯示，台東縣符合第8期預約資格共10781人，縣府表示，18...

花蓮消防新舍落成 外型像雲梯車

花蓮縣消防局第一大隊因原有廳舍老舊，獲中央經費補助新建廳舍，外型就像消防雲梯車，頂樓還能作為特搜訓練場所，另花蓮目前還有...

視察南方澳大橋重建 蔡總統：須明年9/18完工

總統蔡英文昨天前往南方澳視察「南方澳跨港大橋重建工程」，對於大橋重建工程進度超前。蔡總統在致詞時表示，感謝施工團隊的全力...

台東AR運動競賽 長輩玩得開心

台東縣政府與台東大學攜手15個部落文化健康站試辦體適能課程，協助長輩運動健身增肌訓練，昨在縣府大禮堂舉辦「AR創意運動競...

疫情使宜蘭棄置垃圾變多 如汙染水圳將可重罰25萬元起跳

宜蘭最近陸續發生幾起棄置大量垃圾案，經環保稽查員破袋檢查後查出行為人，其中一件違法把大量垃圾包丟入水圳，縣環保局將依汙染...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。