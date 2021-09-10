颱風璨樹逼近 台東劃定海邊山區溪流管制

強烈颱風璨樹逼近，台東災害應變中心今天上午8時2級開設，同時公告劃定山區、海邊、溪流管制區，禁止進入或是強制驅離。

台東縣政府上午表示，災害應變中心2級開設後，台東縣長饒慶鈴特別指示有關單位注意颱風動態及行經路線，以便及早透過大眾媒體方式，通知民眾做好萬全防颱措施，減少損失。

同時縣政府也緊急依災害防救法公告劃定「向陽山區及大武山區、各河川溪流水域 （含土石流潛勢溪流）、長濱至大武暨蘭嶼、綠島沿線之海岸、漁港等區域範圍」，為限制或禁止人民進入或命其離去之範圍。

台東縣政府表示，為確保民眾生命財產安全，非持有通行證或應緊急避難需要者，民眾於颱風來襲期間，不得進入劃定區從事戲水、觀潮、垂釣、登山、健行、溯溪、出海捕魚等活動，如違反規定將依法進行舉發，處新台幣5萬元以上、25萬元以下罰鍰，自110年9月10日上午8時起生效。