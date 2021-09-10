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璨樹逼近台東 專家提供農民颱風因應作為

中央社 / 台東縣10日電

颱風璨樹逼近，台東縣長饒慶鈴表示，璨樹將影響台東，呼籲民眾做好防颱準備。台東區農業改良場也提供水稻、番荔枝等作物保護措施和事後處置供農民參考。

中央氣象局今天清晨5時30分，發布強烈颱風璨樹海上颱風警報，璨樹正朝巴士海峽接近，氣象局預測最快下午發布陸上颱風警報。

饒慶鈴今早臉書貼文表示，雖然颱風路徑還未百分之百確定，但速度很快，氣象局預估會沿著東部海域北上，台東將籠罩在暴風圈內，請民眾務必做好防颱準備。

饒慶鈴表示，包括文旦、金針、大目釋迦都在採收期，請農民朋友特別注意及早因應及颱風過後水稻、果樹的病蟲害防治。

農委會台東區農業改良場表示，目前台東水稻、番荔枝、金針、洛神葵等多項作物正值生長期或進入採收期，提供預防措施和事後處理供農民參考。

水稻目前已陸續進入分蘗盛期至孕穗期，颱風來臨前田間先淹水，並清除溝渠雜物，待風雨後儘速排水。此外，時序已進入秋季，早晚溫差大，風雨過後應注意稻熱病及紋枯病防治工作。

果樹部分，番荔枝正值大果期及採收期，或冬期果開花期、授粉期，成熟果實應儘速採收，以減少災損；待天氣晴朗時加強人工授粉，颱風前後應加強炭疽病防治。

鳳梨釋迦正值夏季修剪完的開花授粉期或幼果期；產期調節的鳳梨釋迦果園在強風豪雨過後，如開花之新梢受損嚴重，應立刻進行二次修剪，促進再次開花。

文旦柚、香蕉、紅龍果、酪梨、鳳梨及番石榴等成熟果實應儘早採收，未成熟果實可套袋減少受損；幼年株果樹或較柔軟植株應立支架固定，減少倒伏。颱風後如果園淹水，應立即排水。柑橘類於風雨過後應注意細菌性潰瘍病的防治。

颱風 台東 氣象局

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