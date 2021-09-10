第8期AZ疫苗今開放預約登記 台東縣10781人符合資格

第8期AZ疫苗今天早上10點開放「預約」施打，依中央提供資料顯示，台東縣符合第8期預約資格共10781人，縣府表示，18至22歲於7月19日前預約登記者可預約第一劑，7月2日前已施打第一劑AZ疫苗可預約登記。

縣府表示，已協調請衛生所、公所、地政所、鄉公所、戶政所、縣民服務中心等單位專人協助民眾疫苗預約。已在7/2前打過第一劑AZ疫苗的65歲以上長者，若未在預約平台意願登記或預約施打，縣府會造冊並發放通知單，請長輩靜候通知。

目前中央疫苗預約平台第8期AZ疫苗預約施打時間為今天早上10點起至12日中午12時止，請民眾務必至平台進行預約，選擇接種時間和地點，9月15日至23日陸續施打，屆時別忘了攜帶健保卡和疫苗黃卡前往施打。

衛生局提醒，18歲以上民眾如仍未接種新冠疫苗或待接種第二劑疫苗者，目前皆回歸COVID-19公費疫苗預約平( https://1922.gov.tw )登記，每期開放時間、疫苗種類、對象接以中央公告為主。