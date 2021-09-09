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基隆市民走出去 大武崙森林運動公園首期啟用

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
大武崙森林運動公園首期啟用，籃球場及簡易極限運動場。圖／基隆市政府提供
大武崙森林運動公園首期啟用，籃球場及簡易極限運動場。圖／基隆市政府提供

基隆市大武崙森林運動公園第一期工程昨天啟用，首期工程除了規畫有兒童遊戲場，也建置籃球場及簡易極限運動公園，改造成為全齡式運動公園，從幼兒到長者都可以來活動。

今天上午的啟用典禮現場，市長林右昌率領教育處長林祝里等人，邀請本議員、安樂區各校校長、安樂區各里里長、武崙國小學生及該區里民共襄盛舉，由呂師父龍獅團表演。

林右昌說，大武崙森林運動公園第一期工程採全齡式設計，利用高速公路橋下的空間及地形高差，把原本破敗的區域改造成為全齡式運動公園，從幼兒到長者都可以來活動，並且把周邊的排水也一併改善。

林右昌表示，第一期工程只是開始，第二期將斥資3億元在市立棒球場旁邊設置更多的兒童遊具及親水、原野設施，最終目標則是建置第二座室內體育館，克服土地及經費困難，提供大武崙地區居民更好的運動環境。

市府教育處指出，第一期工程經費2500萬元，立委蔡適應向中央爭取補助經費計1750萬元，市府自籌750萬元。

教育處表示，大武崙森林運動公園開放時間為早上7點到晚上10點，第一期工程除了規劃有兒童遊戲場，也建置籃球場及簡易極限運動公園。後續第二期工程，預計建置主題公園共融式遊戲場、市民集會廣場、自行車道、極限運動場、森林垂降冒險運動區、景觀吊橋及自行車越野運動區等各式運動場域，期盼能提供基隆市民完善且充滿特色的運動空間。

大武崙森林運動公園首期啟用，籃球場及簡易極限運動場。圖／基隆市政府提供
大武崙森林運動公園首期啟用，籃球場及簡易極限運動場。圖／基隆市政府提供
大武崙森林運動公園首期啟用，籃球場及簡易極限運動場。圖／基隆市政府提供
大武崙森林運動公園首期啟用，籃球場及簡易極限運動場。圖／基隆市政府提供
大武崙森林運動公園首期啟用，籃球場及簡易極限運動場。圖／基隆市政府提供
大武崙森林運動公園首期啟用，籃球場及簡易極限運動場。圖／基隆市政府提供
大武崙森林運動公園首期啟用，籃球場及簡易極限運動場。圖／基隆市政府提供
大武崙森林運動公園首期啟用，籃球場及簡易極限運動場。圖／基隆市政府提供
大武崙森林運動公園首期啟用，籃球場及簡易極限運動場。圖／基隆市政府提供
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林右昌 基隆 自行車

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