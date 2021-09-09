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疫情使宜蘭棄置垃圾變多 如汙染水圳將可重罰25萬元起跳

聯合報 / 記者戴永華/即時報導
宜蘭縣環保局會同水利署第一河川局及村長，共同揪出亂丟垃圾的行為人。圖／環保局提供
宜蘭縣環保局會同水利署第一河川局及村長，共同揪出亂丟垃圾的行為人。圖／環保局提供

宜蘭最近陸續發生幾起棄置大量垃圾案，經環保稽查員破袋檢查後查出行為人，其中一件違法把大量垃圾包丟入水圳，縣環保局將依汙染水體送辦，若採用水利法開罰，罰款金額從25萬元起跳，相當重，請民眾不要違法亂丟垃圾以免挨重罰。

宜蘭市浮洲溪旁的道路昨天被人發現丟棄大量廢棄物，縣環保局會同管理機關水利署第一河川局及員山鄉七賢村村長，經破袋鎖定嫌疑行為人，後續查緝確認為黃姓民眾棄置的搬家垃圾，還有一些舊衣物，環保局將依廢棄物清理法告發，並要求行為人清除垃圾 。

此外，幾天前位於羅東鎮十六分圳也被民眾丟數包生活垃圾，由於十六分圳的水流速緩慢，垃圾包卡在樹枝動彈不得，不旦髒亂且發出臭味，民眾反映後，縣環保局派人打撈破袋也查出行為人楊姓男子、廖姓母女，兩案分別函送。

由於這件違規涉及汙染水體的行為，同時違反水汙染防治法及水利法規定，後續將視他們的違規情節，研議要採用那一條法令開罰。

環保局說，民眾任意棄置一般垃圾，依廢棄物清理法處以1200元至6000元罰鍰，若是涉及汙染水體，依水汙染防治法規定可處3萬元至300萬元罰鍰，也可以依水利法規定移交水利主管機關辦理，水利法最少開罰25萬元，最高可處500萬元。

環保局表示，最近疫情期間少外食，民眾在家裡生活及用餐的時間多，可能增加不少家庭垃圾量，請民眾依法傾倒；若有搬家等大型廢棄物要處理，也請連絡各鄉鎮市公所載運清除，切勿貪圖方便任意棄置，縣府為了維護清淨家園，必將嚴加查緝。

環保稽查員進行破袋檢查，透過蛛絲馬跡查出棄置行為人身分，依法開罰。圖／環保局提供
環保稽查員進行破袋檢查，透過蛛絲馬跡查出棄置行為人身分，依法開罰。圖／環保局提供
宜蘭市浮洲溪旁的道路遭人棄置廢棄物，經查是黃姓男子所為，依違反廢棄物清理法送辦。圖／環保局提供
宜蘭市浮洲溪旁的道路遭人棄置廢棄物，經查是黃姓男子所為，依違反廢棄物清理法送辦。圖／環保局提供
民眾把大量垃圾包丟在羅東鎮十六分圳，宜蘭縣環保局發現後派人打撈，同時也查出汙染水體的行為人。圖／環保局提供
民眾把大量垃圾包丟在羅東鎮十六分圳，宜蘭縣環保局發現後派人打撈，同時也查出汙染水體的行為人。圖／環保局提供

廢棄物 宜蘭

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