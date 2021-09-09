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基市長者集中施打AZ疫苗第2劑排定 莫德納第2劑再等等

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市長林右昌今天宣布75歲（原住民65歲）以上長者，全市各里施打AZ疫苗第2劑地點及時間。記者邱瑞杰／攝影
基隆市長林右昌今天宣布75歲（原住民65歲）以上長者，全市各里施打AZ疫苗第2劑地點及時間。記者邱瑞杰／攝影

新的一批新冠肺炎AZ疫苗運抵台灣，基隆市長林右昌今天宣布75歲（原住民65歲）以上長者，全市各里施打AZ疫苗第2劑地點及時間。至於莫德納疫苗第2劑施打時間未定，但市府已事先做好規劃跟準備，等到中央配發疫苗時間確定，會依相同模式安排長者集中施打。

林右昌說，長者集中施打AZ疫苗第2劑的日期是9月15日到17日，全市列冊總人數是1萬零901人。長者請依今、明發出的通知書告知時段，帶著通知書、健保卡、疫苗接種記錄卡（小黃卡）及填好的接種評估及意願書，到指定的地點施打疫苗。

林右昌表示，75歲以上還沒有打第1劑疫苗的長者，在這3天也可以在注射時段，帶著身分證隨時現場，醫護人員就會幫忙安排施打。有些75歲以上長者在預約平台預約接種，但已不想到醫療院所施打的話，也可以到場安排施打。

基市府安排長者集中施打新冠肺炎疫苗第1劑時，有3個行政區注射點在校園。現在學校已開學，並禁止非必要人員進入，所以第2劑注射地點有調整。

林右昌說，中山區第1劑注射點在中山高中，第2劑改在通化里民活動中心。七堵區設2處注射點，其中百福國中改到實踐里民活動中心。安樂區也有2處注射點，其中武崙國小改到新崙里民活動中心，提醒市民注意。

基隆市長林右昌今天宣布75歲（原住民65歲）以上長者，全市各里施打AZ疫苗第2劑地點及時間。記者邱瑞杰／攝影
基隆市長林右昌今天宣布75歲（原住民65歲）以上長者，全市各里施打AZ疫苗第2劑地點及時間。記者邱瑞杰／攝影

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