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視察南方澳跨港大橋重建 蔡總統：請中央地方密切合作

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導
蔡英文總統今天上午視導宜蘭「南方澳跨港大橋重建工程」。圖／總統府提供
蔡英文總統今天上午視導宜蘭「南方澳跨港大橋重建工程」。圖／總統府提供

蔡英文總統今天上午視導宜蘭「南方澳跨港大橋重建工程」，她致詞時表示，南方澳跨港大橋是地方經濟、觀光發展的重要命脈，期盼大橋可以早日完工，讓地方的經濟和產業可以開始轉動、更加熱絡。她也請中央及地方保持密切合作，務必讓工程能夠如期、如質完工，回應鄉親們的期待。

蔡總統在聽取公路總局局長許鉦漳簡報橋梁重建工程進度及規畫設計後致詞，她表示，去年10月，她才來參加動土典禮，今天再次來到這裡，最重要的目的就是關心南方澳跨港大橋的施工情形。

跨港大橋連結宜蘭南方澳漁港西側碼頭的觀光市集、東側的豆腐岬風景區，屬於一座鋼吊橋。108年10月1日因吊索斷裂，整座橋失去支撐從中間斷開，沉入海底，並壓毀橋下兩艘漁船，造成6名外籍漁工死亡、10餘人受傷，重災現場滿目瘡痍，數百艘漁船無法出港作業，交通部為了把殘橋切割拆離，啟動台灣最大1萬噸級的升降平台船「宏禹一號」，花1個月時間拆解載走殘體才恢復通船。

蔡總統指出，在不到一年的時間，橋梁已經逐步蓋起來了，從剛才的簡報，她也注意到，目前進度有所提前，非常值得肯定。她感謝所有參與施工的夥伴，因為有大家夜以繼日的付出，才有今天的進展，大家都辛苦了。

蔡總統提醒，南方澳跨港大橋是地方經濟、觀光發展的重要命脈，一定要持續加緊腳步。在地的鄉親也非常期待，希望大橋可以早日完工，讓地方的經濟和產業可以開始轉動、更加熱絡。

蔡總統也提到，大橋預計可以在明年9月18日完工，只剩下差不多一年的時間，她要請大家不分中央、地方，保持密切的合作，務必讓工程能夠如期、如質完工，回應鄉親們的期待。隨後蔡總統也現地視察，並由蘇花公路改善工程處處長李宗仁說明主跨段工程進度。

今天包括宜蘭縣長林姿妙、交通部長王國材、航港局局長葉協隆、台灣港務股份有限公司董事長李賢義及立委陳歐珀等都共同出席。

港大 宜蘭

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