花蓮門諾醫院設PCR實驗室 提升篩檢量能

新冠肺炎疫情未歇，花蓮時常有確診者足跡，這時PCR檢驗至關重要。門諾醫院考量整體的檢驗量能及報告時效，決定設置「分子生物（PCR）實驗室」，不但能提高篩檢數量，也能提供快速準確的檢驗結果，可減輕篩檢民眾等待的不安，也減緩一線醫護人員照護壓力。

門諾醫院醫事部檢驗科主任劉菱窈表示，「分子生物（PCR）實驗室」尚未設置前，醫院能做的量能有限，有時遇到採檢人數較多時，須送到外院或是其他檢驗機構，增加臨床照護人員及篩檢民眾等待結果的時間。

劉菱窈指出，若未來疫情不幸爆發，採檢民眾遽增時，檢驗科有能力於指揮中心規範時間內發出檢驗報告。目前實驗室以新冠肺炎檢驗為主，分為上午、下午兩梯次檢測，檢驗儀器每梯次可同時檢測94個檢體，因應疫情的變化，院方也會視需求調整人力。

她說，疫情期間找工班進醫院完成工程不容易，不過在團隊的努力下，將原先預期至少要3個月的工程，在不到2個月的時間內順利完成，在儀器到位、通過檢驗精準度的測試後，如今正式啟用。

除了新冠肺炎篩檢，實驗室未來將應用於HBV、HCV、以及HIV或其他傳染類疾病檢測，尤其考量醫院婦科患者多，也將發展HPV人類乳突病毒篩檢。