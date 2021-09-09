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愛犬吉米竟敢撲小英 嚇得林右昌直冒冷汗

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
除了4隻愛犬吉米竟敢熱情撲蔡總統，嚇得林右昌直冒冷汗。圖／取自林右昌臉書
除了4隻愛犬吉米竟敢熱情撲蔡總統，嚇得林右昌直冒冷汗。圖／取自林右昌臉書

今天是9月9日是台灣狗狗節，基隆市長林右昌今天在臉書分享一張他和蔡英文總統的合照，林右昌說，除了4隻愛犬外，只有他家吉米敢那麼熱情撲上蔡英文總統了，猶記得那天可是嚇得他這爸爸一身汗。

林右昌在官邸養了一隻吉米，今天他在臉書說，不知道大家是不是也跟他一樣愛毛孩子呢？看看他家 吉米對他的熱情就知道，「我也是下了很大的功夫在經營我們父子關係的！」。

林右昌還指出，他想，除了4隻愛犬（總統官邸） 外，只有他家吉米敢那麼熱情撲上蔡英文 Tsai Ing-wen 總統了，猶記得那天可是嚇得他這爸爸一身汗，畢竟平常的伙食開銷也不少，體格非常壯碩。

林右昌表示，吉米是他領養的毛孩子，活潑聰明又可愛，來到他們家後帶來許多歡樂。愛動物有非常多的方式，如果有能力飼養，請領養代替購買，愛牠們不棄養。尊重生命，從自身做起。「今晚回家幫毛小孩加菜慶祝一下，辛苦各位毛孩爸媽了」。

林右昌 蔡英文 基隆

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