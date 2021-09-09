花蓮消防新廳舍外型像雲梯車 將加強隧道救災訓練

花蓮縣消防局第一大隊因原有廳舍老舊，獲中央經費補助新建廳舍，外型就像消防雲梯車，頂樓還能作為特搜訓練場所，另花蓮目前還有4個分隊待竣工，提升救災量能。消防署長蕭煥章表示，未來將加強隧道救災演練，預計在蘇花改找尋適合場地訓練。

消防局救災救護第一大隊暨花蓮分隊新址位於市區國風街，總工程經費1億240萬元，歷經快2年完工，今天舉辦落成啟用典禮。消防署長蕭煥章、無黨籍立委傅崐萁、縣長徐榛蔚及消防局長林文瑞都出席參與揭牌剪綵。

署長蕭煥章表示，很高興看新廳舍美輪美奐，消防一條心，為增進隧道救災訓練，日前曾到蘇花改谷風隧道勘查，盼未來能成為宜蘭、花蓮消防員實體演練場所，加強隧道救援工作。

消防局長林文瑞指出，花蓮分隊舊有廳舍屋齡已40多年，又位於狹小巷內，空間不敷使用，距離美崙斷層不到50公尺，在安全考量下，經熱心義消幹部顏勝裕協助，找到國風街花蓮林管處閒置土地，經立委、縣長協調，獲農委會、國產署支持，同意無償撥用600坪土地，並從住宅區變更為機關用地。

林文瑞說，新廳舍於6月21日竣工，總樓地板面積900坪，為地上4樓、地下1樓建物，可容納50名消防員辦公；除了頂樓以高角度訓練桁架作為訓練設施外，更與廳舍外觀結合，整體造型塑造為消防雲梯車，極具巧思。至於舊廳數清空後點交給中央單位，是否拆除或補強要再進一步評估。