基隆汰舊家電補助經費快用罄 民眾快把握機會申請!

基隆市政府今天表示，民眾熱烈響應節能政策，110年住宅家電舊換新補助冷氣機、電冰箱及除濕機經費即將用罄，請民眾把握機會，盡早提出申請。

市府網站顯示，到今天上午補助金額剩56萬0797元。市府在110年基隆市家電汰換補助登記系統(網址：https://klsrs.com/)首頁顯示補助經費額度餘額，以供民眾參考，並於補助經費用罄時停止收件，屆時僅提供民眾修改登記資料及補件。

民眾如仍有相關問題，可撥打住商節電專線電話（02）24272437、（02）24265420，或親至服務櫃台洽詢，地址為基隆市中正區信二路299號5樓。

基隆市政府持續配合經濟部推動「縣市共推住商節電行動」，辦理住宅家電舊換新汰換補助，3月15日起啟動，此次辦理方式採取全線上登記方式，符合補助規定者皆可提出申請，不限申請台數，無須抽籤，至12月31日止，如補助款用罄，將提前截止申請。

凡設籍基隆市市民，108年4月30日之後購買的1、2級節能家電，均可申請補助。冷氣機每瓩補助1000元，每台補助最高3000元；電冰箱每公升補助10元，每台補助最高3000元；除濕機每公升補助200元，每台補助最高2000元。