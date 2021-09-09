花蓮消防廳舍陸續整建啟用 將加強隧道救災訓練

花蓮縣消防局獲中央經費挹注，整建轄內老舊廳舍，花蓮分隊新建廳舍結合訓練設備今天完工啟用。消防署長蕭煥章說，未來將加強隧道救災訓練，在蘇花改尋找合適隧道作訓練場地。

位在花蓮市國風街的救災救護第一大隊暨花蓮分隊廳舍新建工程，總工程經費約新台幣1億240萬元，歷時2年多時間興建，今天正式啟用，蕭煥章、花蓮縣長徐榛蔚、無黨籍立法委員傅崐萁等人共同揭牌。

消防署長蕭煥章致詞表示，感謝地方政府對消防同事的照顧，未來將繼續加強同仁專業訓練，日前有到蘇花改谷風隧道會勘，希望能提供花蓮、宜蘭消防人員實體的隧道做訓練。

徐榛蔚指出，今年底還有特種搜救大隊暨吉安分隊、光復分隊及瑞穗分隊等廳舍將陸續竣工，位在海岸線的豐濱分隊廳舍預計明年下半年啟用；花蓮縣特種搜救訓練基地暨防災教育館，已完成基本設計作業，預計今年11月可開工，加固花蓮的救災網絡。

花蓮縣消防局長林文瑞指出，原舊廳舍屋齡逾40年，建物結構因921大地震受損，耐震能力不足，加上原址空間太小，經熱心義消幹部顏勝裕協助，找到這處花蓮林管處閒置土地，經立委、縣長協調，獲林務局、農委會、國產署支持，同意無償撥用土地。

林文瑞表示，新建廳舍為地上4樓、地下1層建築物，可容納50名消防人員辦公，頂摟設計高角度訓練桁架作為訓練設施，整體外型塑造為雲梯車造型。