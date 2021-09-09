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軍事迷才懂 台二線等紅燈驚見3雲豹裝甲車 他驚呼難得

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
路口等紅燈驚見3雲豹裝甲車，台二線送海鮮他拍難得畫面。圖／羅姓讀者提供
路口等紅燈驚見3雲豹裝甲車，台二線送海鮮他拍難得畫面。圖／羅姓讀者提供

住在基隆市的羅姓海產運送業者，每天清晨都會從基隆出發到金山萬里送漁貨，由於往往是日出時刻，通常會拍日出美景貼在臉書上分享，不過，他今天上午近6點，在路口因有員警儀控遇到紅燈，他原以為是有大官經過在過交管，卻驚見3輛雲豹裝甲車經過，趕緊拍下難得的畫面。

羅姓海產運送業者說，每天清晨5點多就出門，今天約近6點開車經過外木山時，往台二線方向行駛時，在路口遇到紅燈，平時這時段並不會有員警，今天特別出現員警在路口進行儀控管制。

羅男說，原以為有什麼大官要路過，沒想到突然出現3輛雲豹裝甲車經過，他趕緊拿出手機拍下難得的畫面，他說，「今天不拍日出，改拍雲豹裝甲車」，因為當時路上車少，沒有多少人發現，在基隆很難得會出現雲豹裝甲車，可能和演習或演練有關。

路口等紅燈驚見3雲豹裝甲車，台二線送海鮮他拍難得畫面。圖／羅姓讀者提供
路口等紅燈驚見3雲豹裝甲車，台二線送海鮮他拍難得畫面。圖／羅姓讀者提供

裝甲車 基隆 萬里

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