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強颱璨樹像曾重創台灣的莫蘭蒂颱風？ 氣象局回應了

颱風璨樹逼近 綠島蘭嶼添補物資、旅客提前返回

中央社 / 台東縣9日電

颱風「璨樹」逼近，台東客輪今天加開船班，疏運綠島、蘭嶼旅客返回台東，島上居民則添購物資防颱。熱氣球嘉年華活動，若發布海上颱風警報即取消。台東各界加緊防颱準備。

今天上午中央氣象局預報，颱風「璨樹」可能提早北轉，未來不排除直接登陸台灣，也有機會從靠近台灣東部或西部海域通過。

因應颱風「璨樹」逼近，台東離島客輪業者今天預計開出4航次綠島－台東、2航次蘭嶼－台東船班，疏運離島遊客返回台東。

綠島、蘭嶼居民也趁著客輪進入，添購民生物資入島防颱。船公司公告10、11日台東往返離島船班取消，12日將視情況決定是否開航。

水利署第八河川局防颱準備拉緊發條，整備台東縣內可能積（淹）水熱點、防汛備塊及防汛物資預布情形進行盤點，並加強各項防災準備工作，做最充分防汛整備，確保台東地區無積（淹）水災害發生。

第八河川局長李宗恩表示，預計10日起颱風外圍環流影響，花東開始有短暫陣雨，11日至13日可能是颱風最接近台灣的期間，東半部易有強陣風及局部大雨或豪雨、或有大雨或豪雨等級以上降雨發生的機率。

另外，即將在9月12日閉幕的台東國際嘉年華活動，台東縣政府交通及觀光發展處長余明勳指出，一旦發布海上颱風警報，風力增強將取消活動。

台東 颱風 蘭嶼

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