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蔡英文視察南方澳跨港大橋重建進度 不排除提早通車

聯合報 / 記者林佳彣戴永華／宜蘭即時報導
南方澳新跨港大橋的完工模擬圖，採用「鯖魚尾」造型橋墩。圖／蘇花改工程處提供
南方澳新跨港大橋的完工模擬圖，採用「鯖魚尾」造型橋墩。圖／蘇花改工程處提供

蔡英文總統今天上午到蘇澳海軍中正基地主持塔江艦成軍典禮，隨後轉往蘇澳港碼頭聽取南方澳跨港大橋重建簡報。跨港大橋於兩年前突然斷橋，釀成6死，蔡英文曾允諾3年內要把新橋蓋回來，目前重建進度略有超前，預計明年9月18日完工，不排除會提早通車。

跨港大橋連結宜蘭南方澳漁港西側碼頭的觀光市集、東側的豆腐岬風景區，屬於一座鋼吊橋。108年10月1日上午9點半，因吊索斷裂，整座橋失去支撐從中間斷開，沉入海底，並壓毀橋下兩艘漁船，造成6名外籍漁工死亡、10餘人受傷，重災現場滿目瘡痍，數百艘漁船無法出港作業，交通部為了把殘橋切割拆離，啟動台灣最大1萬噸級的升降平台船「宏禹一號」，花1個月時間拆解載走殘體才恢復通船。

斷橋意外使這座橋成為「全國矚目的橋梁」，重創南方澳漁港商機，蔡英文總統數度視察災情，並且開出3年內把新跨港大橋蓋回來的支票，為了兌現這張支票，她今天上午11點到施工現場旁的蘇澳港13號碼頭，聽取工程簡報。

新橋由公路總局蘇花改工程處負責重建，109年7月16日開工。公路總局表示，橋總長796.53公尺，橋面寬13至14.6公尺，主橋段採三跨連續變斷面加肋預力箱型梁橋，不再是過去的鋼吊橋。

橋體設計採用當地盛產的「鯖魚」意象造型，夜間搭配光雕照明，增添藝術景觀風貌，預計將成為南方澳漁港「新地標」，打造觀光漁港。

截至今年8月底施工進度57.19%，比原訂進度超前約1.07%，新橋完工後配合周邊道路形成環繞南方澳漁港的環狀道路，往北到蘇澳鎮市區，再往北可銜接國道5號，將可提升地區居民的通行便利性，恢復昔日漁村榮景。

蘇花改工程處指出，從斷橋日起算，要在3年內完成舊橋拆除、工程規劃設計及興建，對施工團隊極具挑戰，目前進度略有超前，原本與承包商簽約完工時間是明年8月初，因疫情展延至明年9月18日完工。

由於進度超前，蔡英文總統今天了解施工並感謝施工單位辛苦，兌現3年通車的支票絕無問題，亦不排除提早通車。

新跨港大橋的完工模擬圖，夜間光雕增添些許浪漫氛圍。圖／蘇花改工程處提供
新跨港大橋的完工模擬圖，夜間光雕增添些許浪漫氛圍。圖／蘇花改工程處提供
新橋的夜間光雕藝術，使「鯖魚尾」造型的橋墩更顯亮眼。圖／蘇花改工程處提供模擬圖
新橋的夜間光雕藝術，使「鯖魚尾」造型的橋墩更顯亮眼。圖／蘇花改工程處提供模擬圖
未來這座跨港大橋重建後，將成為宜蘭南方澳的新地標。圖／蘇花改工程處提供模擬圖
未來這座跨港大橋重建後，將成為宜蘭南方澳的新地標。圖／蘇花改工程處提供模擬圖
宜蘭南方澳新跨港大橋施工進度57.19%，比原進度超前約1.07%，預計明年9月中可以完工。圖／蘇花改工程處提供
宜蘭南方澳新跨港大橋施工進度57.19%，比原進度超前約1.07%，預計明年9月中可以完工。圖／蘇花改工程處提供

港大 蔡英文 蘇澳

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