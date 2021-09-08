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睽違3個月 中秋連假台東訂房開紅盤

中央社 / 台東縣8日電

全國COVID-19（2019冠狀病毒疾病）2級警戒延長至9月20日，不過放寬部分防疫措施。中秋連假頭2天，台東知名飯店訂房已有客滿，睽違3個多月的旅遊潮再現。

「觀光人潮回來了」台東縣觀光協會理事長潘貴蘭今天表示，這幾天詢問會員，中秋節連假訂房狀況還不錯的，尤其是連假頭2天的18、19日，台東知名的飯店幾乎已客滿，20、21日因為要準備返家，訂房率才逐漸下降。

另外，民宿業者的訂房詢問率也很高，訂房率目前也都有7成。

日前卸任的台東縣旅館公會理事長李數奼表示，這幾天訂房狀況非常熱絡，4天的平均訂房率超過8成，和近3個月平均不到3成的成績相比，稍稍彌補暑假的虧損。

不少觀光業者表示，好不容易疫情穩定，台東感受遊客回溫，「人潮帶來錢潮」，希望觀光人潮能持續，但也憂心近日疫情擴大，影響民眾出遊意願，改變中秋節出遊計畫。

訂房 台東 中秋節

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