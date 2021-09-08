嘉明湖山屋10日開放 東海岸帶客潛水人數調升
配合中央宣布7日起放寬部分防疫措施，台東嘉明湖山屋及向陽山屋10日起開放入住，最高上限各23個床位。另外帶客潛水、浮潛人數和秀姑巒溪泛舟每艘舟艇搭載人數也增加。
林務局台東林區管理處今天表示，嘉明湖山屋與向陽山屋各有70個床位，因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情從5月開始停止開放，配合防疫措施放寬，從9月10日起開放2山屋各23個床位，山友申請入住仍須配合防疫要戴口罩及消毒。
另外，有步道及林道須經由部落、社區進出部分，則需尊重地方政府、當地部落與社區防疫考量，應先做好洽詢動作。
交通部觀光局東部海岸國家風景區管理處也表示，因應中央流行疫情指揮中心宣布自9月7日維持全國2級警戒至9月20日，東管處也調整部分管制措施。
東管處管轄各遊客中心、停車場、露營場容留人數或車輛數自50%調升為80%。帶客潛水指導人數自降載50%調升為80%。帶客浮潛每人每次指導人數為8人，水肺潛水及自由潛水每人每次指導人數為6人。
秀姑巒溪泛舟應全程配戴口罩，舟艇每艘搭載遊客數以原乘載量總數降載80%為原則。
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