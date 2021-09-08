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開創花蓮女性從政里程碑 邵金鳳子女設獎學金造福學子

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
已故鳳林鎮長邵金鳳女兒林碧雲（左3），日前到縣府拜會縣長徐榛蔚（右2）等人，說明為母親成立紀念獎學金的構想。圖／縣府提供
已故鳳林鎮長邵金鳳女兒林碧雲（左3），日前到縣府拜會縣長徐榛蔚（右2）等人，說明為母親成立紀念獎學金的構想。圖／縣府提供

曾是花蓮自治史上首位女鎮長，前縣議員、前鳳林鎮長邵金鳳今年6月辭世，享壽96歲，子女決定成立紀念獎學金，分10年每年提撥100萬元，獎助縣內國小至高中職優秀及清寒學子，預計可造福上千人。

邵金鳳的女兒林碧雲，日前拜會縣長徐榛蔚及縣府教育處代理處長饒忠，說明家人成立「邵金鳳女士紀念獎助學金」的構想，預計10年間每年提供100萬元教育基金，發放對象為縣內優秀及清寒學子，預計每年提供高中職20人，獎助學金2萬元，國中30名各1萬元、國小60名各5000元。

林碧雲表示，成立獎學金是為了紀念母親，將母親熱心奉獻、服務社會的精神傳遞下去，也希望減輕受助家庭於教育費用的負擔，鼓勵孩子認真向學。

邵金鳳是上海人，20歲就嫁給鳳林鎮望族林阿谷，並為愛跨海而來，定居鳳林鎮。林阿谷在民國53年卸任鳳林鎮長，決定退出政壇，邵金鳳接下重擔，高票當選縣議員，邵金鳳有求必應，也被譽為鳳林「媽祖婆」，民國70年轉換跑道當選鳳林鎮長，是花蓮自治史上首位女鎮長，為婦女從政開創里程碑，夫妻都曾任鳳林鎮長，也創下地方紀錄。

邵金鳳連任2屆鎮長後，再當選縣議員並連任多屆，後來年事已高，從政壇淡出，今年6月初過世，享壽96歲。

縣府表示，感謝邵金鳳女士子女成立獎學金，可造福縣內更多清寒與優秀學子，也盼能達到拋磚引玉的效果。

徐榛蔚 上海 媽祖

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