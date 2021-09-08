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疫情維持2級警戒 秀姑巒溪泛舟降載8成

中央社 / 花蓮縣8日電

全國維持疫情2級警戒至9月20日，秀姑巒溪泛舟仍應全程戴口罩，舟艇每艘搭載遊客數以原乘載量的降載8成為原則。

交通部觀光局東部海岸國家風景區管理處今天表示，因應中央流行疫情指揮中心宣布COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情自9月7日維持全國2級警戒至9月20日，調整相關管制規定，包括所轄各遊客中心、停車場、露營場容留人數或車輛數自50%調升為80%。

合格業者得帶客從事潛水活動，包含浮潛、水肺潛水及自由潛水；仍須實施實聯制、量體溫、自主健康聲明、每週自主篩檢並做成紀錄、工作人員名單造冊、器材清消等防疫規範。

應遵守保持1.5公尺社交安全距離、避免群聚、活動前後戴口罩。教練於教學或訓練時，應配戴防水口罩或面罩；提供個人夾鏈袋供人員下水前收納口罩，上岸後立即戴上口罩。

秀姑巒溪泛舟應全程佩戴口罩，舟艇每艘搭載遊客數以原乘載量總數降載80%為原則。帶客潛水指導人數自降載50%調升為80%。帶客浮潛每人每次指導人數為8人，水肺潛水及自由潛水每人每次指導人數為6人。

東管處指出，考量國內疫情雖趨緩但仍有零星不明感染源的本土病例發生，業者務必遵守相關防疫規定，遊客也須配合防疫規定。若有違反者，且經現場人員勸導不從，將通報相關單位依傳染病防治法辦理。

口罩 疫情 國家風景區

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