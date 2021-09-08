台灣素描+歐洲風情 謝若宇宜蘭與南投鋼琴獨奏會將登場
當您聽到〈望春風〉、〈茉莉花〉這兩首台灣人耳熟能詳的曲子，會勾起那些回憶？對留學奧地利的鋼琴家謝若宇而言，腦海裡浮現的是一幅一幅由家鄉美景、濃厚人情味交織而成無可替代的臺灣之美。
謝若宇將從9月12日起在宜蘭、南投舉辦4場免費入場的「台灣素描與歐洲風情—鋼琴獨奏會」，邀請喜歡音樂及旅遊的民眾欣賞，一起乘著音樂的翅膀，遨遊台灣山川小鎮與歐洲的異國風情。
為呈現遊子思慕故鄉之情與負笈從師的收穫，謝若宇表示，這次演奏會特別選了馬水龍先生的《雨港素描》，同時也會演奏多首德奧、法國、北歐作曲家的經典作品，包括巴哈-《第五號Ｇ大調法國組曲》、莫札特-《Ｆ大調鋼琴奏鳴曲，編號三三二》等，希望透過音樂傳達留學歐洲的見聞感受，及因為疫情無法回國的思鄉情切。
今年剛取得奧地利薩爾茲堡音樂大學碩士學位的謝若宇，她是台灣知名指揮家、佛光大學創意學院院長與宜蘭愛樂管弦樂團藝術總監謝元富的女公子。謝元富說，若宇自小就學鋼琴，一路看她成長，從生澀的音樂系學生到現在成為自信、有魅力的音樂家，很期待能與大家分享她的音樂成就。
台灣素描與歐洲風情鋼琴獨奏會的4場次演出地點時間如下，台灣基督長老教會羅東教會9月12日(日)中午11點15分，南投縣政府文化局演藝廳9月14日(二)晚上7點30分，南投埔里藝文中心演藝廳9月16日(四)晚上7點30分，台灣基督長老教會宜蘭教會9月19日(日)中午12點，免費進場。
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