參與亞太城市高峰會 林右昌分享基隆市港再生成功經驗

亞太城市高峰會今天在澳洲布里斯本舉行，超過60個城市及首長共襄盛舉，因應疫情影響，今年首度採用實體併行線上的方式讓澳洲以外的城市也能共同參與，基隆市林右昌市長受邀參加市長論壇，透過視訊同步分享基隆城市治理的經驗，讓國際看見基隆的改變。

具有「景觀設計及都市規劃師」背景的林右昌，在高峰會中提出四個城市治理策略，第一都市規劃策略市港再生標竿計畫，他以基隆港內港為核心，發展東、西岸港區周邊地帶，透過內港的重新盤整，打造更符合城市區位及產業發展的環境。

其次則是以小學為核心，推動校園空間解放，串聯鄰里、社區、公園，讓校園空間、社區環境以及公共服務機能結合。目前全市公幼、非營利及準公共幼兒園等占比高達70%，達到「國小校校有幼兒園」的目標，走出家門15分鐘即可獲得便捷的公共服務。

這樣的策略帶動了這個城市社會經濟發展，找回基隆的活力與競爭力，並在國際舞台上嶄露頭角，基隆廟口8月獲國際時尚雜誌Tatler選為「世界20大名市集」；去年基隆和平島公園獲頒「亞洲唯一ISO20121永續認證」的景點；國外旅遊網站Big 7 Travel去年公布「台灣25間最佳咖啡館」，就有兩間來自基隆。