海端鄉大工程 綜合體育館動工可當緊急收容所

台東縣南橫公路沿線居民經常遇災害須撤離，海端鄉公所爭取經費興建緊急時可當收容所和平日時舉辦活動的綜合體育館，今天舉行動土典禮。

動土典禮前，海端鄉公所舉行隆重的布農族傳統祭儀和八部合音，並邀請各界人士參加。鄉公所表示，這是鄉內歷年來的大工程。

海端鄉長胡金至致詞時表示，這工程是由海端鄉前鄉長余忠義於105年11月4日鄉民代表會施政報告中提出的規劃，希望海端鄉有一棟安全、空間寬敞及設備完善的公共設施，平時提供鄉民重大集會及各項活動使用；災害來臨時，亦可作為緊急收容的場所。

胡金至表示，海端鄉因地處偏遠且多為山坡地形，不易取得平坦空曠的土地興建重大設施，為考量安全性、交通便利性、機能性，最終選址於海端火車站旁廣場，作為鄉內指標性地標。

獲邀參加動土的立法委員劉櫂豪表示，海端鄉綜合體育館興建總經費新台幣1億450萬元，中央及地方一起合作，他協助向爭取中央前瞻基礎建設經費5400萬元補助興建海端鄉綜合體育館，另外5050萬元由海端鄉公所的財政自行負擔。

劉櫂豪表示，前瞻基礎建設計畫提升地方基礎建設，彌平城鄉基礎建設間的差異，對偏鄉建設也有更多資源挹注，海端鄉綜合體育館興建工程5400萬元於民國108年12月核定，全力支持改善海端鄉運動環境，提升海端鄉親生活與運動品質。

劉櫂豪表示，海端鄉爭取建立屬於自己的體育館，除具有一個聚會、舉辦活動與運動的室內空間外，由於海端鄉大部分區域位處土石警戒區，缺乏災害時可緊急收容災民的場所，透過海端鄉綜合體育館的興建，更能作為霧鹿與利稻部落災害來臨時，作為災害收容中心與緊急應變中心。

海端鄉綜合體育館工程將於9月15日動工，預計工期400個日曆天。