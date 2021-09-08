三星鄉五月活動持續至年底 免費吃喝玩樂券兌獎再延長

宜蘭縣三星鄉公所攜手在地商家推觀光，先前應景五月母親節，祭出「溫星五月 吃喝玩樂住遊三星」抽獎活動，近900張好康兌換券免費送，讓遊客大啖卜肉、蔥油餅，體驗安農溪泛舟等。原定1個月使用完畢，公所因應疫情，將活動延長至9月、甚至到年底。鄉長李志鏞表示，不與中央防疫規定牴觸，希望透過拉長時間，讓民眾選擇疫情較趨緩時出遊。

三星觀光業者響應公所抽獎活動，提供遠近馳名的卜肉和蔥油餅，高人氣的窯烤Pizza、咖啡、蔥肉鬆蛋糕捲等美食，還有民宿住宿、安農溪泛舟體驗，讓民眾來三星免費吃喝玩樂，以行銷在地特色產業。各式獎項共有879張兌換券，約7成得獎幸運兒踴躍前來兌獎，且不少人拿到券就直接使用。

為感謝店家熱情支持和贊助，鄉長李志鏞今天特別致贈感謝狀予安農溪泛舟、上將泛舟、味珍香卜肉店、星寶體驗農場、益得畑の菓、紫楝森林歐風民宿、三星兩憶民宿、地熱米休閒農場民宿、絕享三合院民宿，以及天送埤森鐵文創園區廠商「鴻緯智慧科技股份有限公司」共10家。