快訊

直播／幼兒園群聚確診Delta！內用、公有場館將關閉 侯友宜說明

台大麻醉護為「國內首起莫德納突破性感染」 院內千人篩檢陰性

聽新聞
test
0:00 / 0:00

三星鄉五月活動持續至年底 免費吃喝玩樂券兌獎再延長

聯合報 / 記者林佳彣／宜蘭即時報導
三星鄉長李志鏞為感謝店家熱情支持，今天特別致贈感謝狀。記者林佳彣／攝影
三星鄉長李志鏞為感謝店家熱情支持，今天特別致贈感謝狀。記者林佳彣／攝影

宜蘭縣三星鄉公所攜手在地商家推觀光，先前應景五月母親節，祭出「溫星五月 吃喝玩樂住遊三星」抽獎活動，近900張好康兌換券免費送，讓遊客大啖卜肉、蔥油餅，體驗安農溪泛舟等。原定1個月使用完畢，公所因應疫情，將活動延長至9月、甚至到年底。鄉長李志鏞表示，不與中央防疫規定牴觸，希望透過拉長時間，讓民眾選擇疫情較趨緩時出遊。

三星觀光業者響應公所抽獎活動，提供遠近馳名的卜肉和蔥油餅，高人氣的窯烤Pizza、咖啡、蔥肉鬆蛋糕捲等美食，還有民宿住宿、安農溪泛舟體驗，讓民眾來三星免費吃喝玩樂，以行銷在地特色產業。各式獎項共有879張兌換券，約7成得獎幸運兒踴躍前來兌獎，且不少人拿到券就直接使用。

為感謝店家熱情支持和贊助，鄉長李志鏞今天特別致贈感謝狀予安農溪泛舟、上將泛舟、味珍香卜肉店、星寶體驗農場、益得畑の菓、紫楝森林歐風民宿、三星兩憶民宿、地熱米休閒農場民宿、絕享三合院民宿，以及天送埤森鐵文創園區廠商「鴻緯智慧科技股份有限公司」共10家。

受到疫情影響，公所決定延長兌換及使用期限，泛舟、民宿延至12月31日，其餘獎項皆可使用到9月底。李志鏞說，「送人家東西，就是希望人家可以用到。他認為，觀光效果目前看來是分散並未折損，且兌換券使用率高；希望藉此觀光活動帶動農業升級，讓更多到訪遊客知道三星的好。

三星鄉公所舉辦「溫星五月 吃喝玩樂住遊三星」抽獎，在地業者響應贊助在地美食。圖／三星鄉公所提供
三星鄉公所舉辦「溫星五月 吃喝玩樂住遊三星」抽獎，在地業者響應贊助在地美食。圖／三星鄉公所提供
三星鄉長李志鏞為感謝店家熱情支持，今天特別致贈感謝狀。記者林佳彣／攝影
三星鄉長李志鏞為感謝店家熱情支持，今天特別致贈感謝狀。記者林佳彣／攝影

民宿 疫情 安農溪

延伸閱讀

「班班有冷氣」宜蘭執行進度超前 爭取中央優先送電

南北兩樣情 中秋連假墾丁、小琉球掀訂房熱

包棟民宿群聚辦毒品轟趴 花警逮11男5女送法辦

民宿當詐騙機房 台東檢警攻堅收網滅團

相關新聞

三星鄉五月活動持續至年底 免費吃喝玩樂券兌獎再延長

宜蘭縣三星鄉公所攜手在地商家推觀光，先前應景五月母親節，祭出「溫星五月 吃喝玩樂住遊三星」抽獎活動，近900張好康兌換券...

花蓮縣府認證 7名「三星級」天文解說員 深化在地旅遊

東部夜晚光害少，適合賞星活動，花蓮縣政府力推天文旅遊，並與花蓮縣天文協會舉辦「花現天文解說員」認證，共有7位學員通過取得...

「班班有冷氣」宜蘭執行進度超前 爭取中央優先送電

宜蘭縣執行「班班有冷氣」計畫進度超前，預計在11月底全縣各校都可以完成電力系統改善及冷氣機安裝，完工時間比中央規定的期限...

基隆望海巷海域滿黃泥變「陰陽海」 市府追查汙染源

基隆近日有民眾向1999投訴，望海巷漁港變成「陰陽海」 ，懷疑上方山坡整地黃泥流進漁港造成汙染。環保局、產發處等相關單位...

花蓮縣圖書館與電子書平台攜手 逾萬冊書可上網借閱

花蓮縣文化局圖書館與iRead eBooks華藝電子書平台合作，今天開始提供平台，方便民眾上網借閱，持有縣內公共圖書館閱...

廢棄馬桶免煩惱 宜縣回收再利用

有鑑於廢棄馬桶不易處理，導致亂丟情形時有所見，宜蘭縣政府即日起開放回收衛浴等陶瓷廢棄物，藉由清潔隊集運至宜蘭縣政府環保局...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。