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花蓮縣府認證 7名「三星級」天文解說員 深化在地旅遊
東部夜晚光害少，適合賞星活動，花蓮縣政府力推天文旅遊，並與花蓮縣天文協會舉辦「花現天文解說員」認證，共有7位學員通過取得「三星級」解說員資格，未來解說員將陸續投入花蓮的天文旅遊活動解說，讓遊客能在花蓮多留一晚。
縣府觀光處長張志翔表示，自去年開辦天文解說員培訓課程至今，帶領縣內的旅宿業、旅遊業、領隊導遊及有興趣的民眾，學習四季天文和星空知識。通過認證的學員聯繫方式，公布於「流星花蓮—山海星光」活動官網，可帶領旅宿入住客人賞星，或提供團體及活動解說，推廣花蓮的星空美景與相關知識。
花蓮縣天文協會理事長陳冠榮指出，口說是現代人較少練習的一環，相對於吸取知識，把知識內化、轉譯，變成大眾聽得懂的話，尤其是結合浩瀚天文科學與星座故事，需要長時間的練習，和經驗的累積，才能收放自如。這次核發的證書為「三星資格」，未來經由回訓制度、升星制度，可持續精進，成為「四星」甚至為「五星」解說員。
縣府持續辦理天文解說培訓課程及認證，下一期的秋冬季課程將於9月14日早上10時開放報名，第二場「花現天文解說員」考核認證訂於11月28日在光復鄉舉行，讓更多花蓮中南區民眾學習品質高、素養好的天文解說，培訓地方人才、也讓在地旅遊深化。
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