探勘海岸山脈裡傳奇 深入奇美部落體驗原民文化

在秀姑巒溪切穿海岸山脈的溪谷旁，因交通不便、現代化較晚的原民部落－奇美部落多年來在相關單位及族人努力社造下，向外界展現阿美族泛舟、捕魚、家屋的傳統生活樣貌。

花蓮縣文化局打破以往大拜拜式社造成果展，邀請民眾進入社區部落，踩踏當地風土，深刻體會地方文化風采。

花蓮縣文化局今年度規劃5場社造成果展，包括導覽奇美部落故事、體驗瑞穗茶農一日生活、走看山東野劇團環境劇場、玉里公路旅遊、走訪重光部落咖啡產業等。希望讓民眾對花蓮多元樣貌有更深一層認識。

花蓮縣文化局藝文推廣科長簡哲士今天表示，剛結束的奇美部落故事體驗活動，讓外地人有認識、了解、甚至喜愛這個山谷中傳奇部落。

奇美部落座落於花蓮瑞穗鄉東端，在秀姑巒溪中游溪谷旁，是阿美族文化起源地之一。1980年代，部落多數族人都還住在傳統家屋；1986年部落聯外的瑞港公路開通，直到1989年颱風莎拉過境，吹垮部落最後1間茅草屋，部落裡的建築自此全面現代化。

早期奇美族人在陸路未通時以舟船移動，前往海岸山脈東麓與太平洋岸的豐濱各部落互通有無，這項傳統在奇美部落多年努力下，轉型成為秀姑巒溪最重要觀光旅遊體驗─「奇美文化泛舟」，藉由泛舟旅行，族人將秀姑巒溪與部落之美介紹給外人。

奇美部落有許多團體與協會，長久以來不計辛勞地辦理地方文化復振工作，「奇美文化泛舟」便是這10多年來，眾人辛苦積累的成果。

花蓮縣文化局指出，2018年補助奇美部落辦理年齡階層體驗營，讓來訪遊客經驗奇美部落年齡階層的訓練，感受河域民族的生活智慧與文化。

2020年時透過文化局社造點補助，邀請耆老與青年合作打造傳統文化空間－Safutin’an，意為「男人的廚房」。futin在阿美語中是「魚」的意思，Safutin’an就是專門煮魚的地方，是僅能由男人料理漁獵收穫的廚房。

此外，部落齊心協力建造傳統家屋，耆老們帶領大家，動員年齡階級，以傳統工法建造，如今傳統家屋提供難能可貴的住宿體驗。也設立文物館，讓流落在外重要文物陸續回到部落，也讓失傳故事及器物意義重新被挖掘，代表阿美族文化與奇美部落重要的文化印記。

10多年來部落積極爭取各單位經費，進行傳統文化蒐集與調查，並透過創意轉化為文化體驗遊程，重新復興傳統家屋與文化空間，建構其知識體系，成為花蓮縣社區營造的最佳典範。