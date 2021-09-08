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「班班有冷氣」宜蘭執行進度超前 爭取中央優先送電

聯合報 / 記者戴永華/即時報導
宜蘭縣執行「班班有冷氣」的各項工程發包進度超前，預計今年11月底可提早完工，縣政府將向中央爭取優先送電。圖／縣府提供
宜蘭縣執行「班班有冷氣」的各項工程發包進度超前，預計今年11月底可提早完工，縣政府將向中央爭取優先送電。圖／縣府提供

宜蘭縣執行「班班有冷氣」計畫進度超前，預計在11月底全縣各校都可以完成電力系統改善及冷氣機安裝，完工時間比中央規定的期限提早3個月。縣政府將向中央爭取優先送電，希望不要等到明年才啟用。

宜蘭縣獲中央補助7億元經費進行國中小學班班有冷氣計畫，其實安裝冷氣機簡單，但是改善學校老舊的電力系統就困難許多，所以在7億元補助經費中，光是電力系統改善就占了一半以上經費，中央給各縣市政府的執行期限是明年2月，完工後再統一由台電公司送電。

縣府教育處表示，宜蘭縣各國中小依照鄉鎮區域及學校規模大小，區分15群發包相關工程，執行項目分成設計監造、電力系統改善、冷氣安裝採購及能源管理系統採購共四大部分。宜蘭最近已全數決標，決標率100%，發包執行率是全國第一。

針對電力改善方面，宜蘭8月底已完成三星鄉學校群的電力改善，9月底會再完成5個群包括宜蘭市、冬山鄉、五結鄉、員山鄉及壯圍鄉的電力改善，全部15個群都會在11月底以前完成新電力設備。至於在冷氣機採購安裝部分，目前有34所學校進場施工中，預計11月底冷氣裝設也能全數完工。

教育處長王泓翔說，雖然中央原則上在明年2月由台電公司統一送電，但由於宜蘭縣完工期限比中央規定的提早3個月，縣府希望爭取宜蘭優先送電，尤其三星鄉群的各所學校最近即將完工，希望中央能夠同意給執行率佳的學校優先送電試運轉。

宜蘭縣執行「班班有冷氣」的各項工程發包進度超前，預計今年11月底可提早完工，縣政府將向中央爭取優先送電。圖／縣府提供
宜蘭縣執行「班班有冷氣」的各項工程發包進度超前，預計今年11月底可提早完工，縣政府將向中央爭取優先送電。圖／縣府提供

宜蘭 冷氣 台電

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