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基隆望海巷海域滿黃泥變「陰陽海」 市府追查汙染源

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
基隆望海巷海域滿黃泥變「陰陽海」，環保局追汙染源。圖／議員呂美玲提供
基隆望海巷海域滿黃泥變「陰陽海」，環保局追汙染源。圖／議員呂美玲提供

基隆近日有民眾向1999投訴，望海巷漁港變成「陰陽海」 ，懷疑上方山坡整地黃泥流進漁港造成汙染。環保局、產發處等相關單位昨天到場稽查，未發現有汙染事證，但發現水保施工整片山坡裸露，已要求建商改善。

議員呂美玲表示，八斗子望海巷漁港發現「陰陽海」奇景，當地熱心人士拍下海域被汙染的影片向她反映，她認為事態嚴重，立即請環保局處理，要求對汙染者沒有做好水土保持祭出重罰，希望不要對我們的漁港造成更大的危害，保護乾淨的海域生態及漁業生機。

民眾質疑建案施工，導致大量黃泥從排水溝流進海港，讓港灣變成「望海巷陰陽海」，恐對生態及海域造成汙染。

據指出，望海巷漁對面的山坡，有900多坪基地，建商正在興建飯店式溫泉住宅，目前正進行水保整地等工程。

環保局、產發處等都到場稽查，並未發現汙染的直接相事證，還要進一步釐清調查。但山坡裸露，最近颱風又要來，已要求業者用帆布覆蓋改進。

環保局長賴煥紘說，依「水汙染防治法事業分類及定義」的業別，營建工地應依「水汙染防治措施及檢測申報管理辦法」規定，施工前檢具逕流廢水汙染削減計畫報環保局核准，但該建案案未向環保局申辦逕流廢水削減計畫就開工，可裁處1萬元以上600萬元以下罰款。

工地人員回應，並沒有排放黃泥汙染，會依水保計畫書進行防治汙染，並限期將防塵覆蓋，減少民眾疑慮。

基隆 溫泉 奇景

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