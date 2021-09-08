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花蓮縣圖書館與電子書平台攜手 逾萬冊書可上網借閱

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮縣文化局圖書館，今起開通華藝電子書平台借閱服務。圖／文化局提供
花蓮縣文化局圖書館，今起開通華藝電子書平台借閱服務。圖／文化局提供

花蓮縣文化局圖書館與iRead eBooks華藝電子書平台合作，今天開始提供平台，方便民眾上網借閱，持有縣內公共圖書館閱覽證即可借閱，每人上限5冊，可上網https://www.airitibooks.com/，或使用華藝電子書APP（Airiti Reader）借閱。

花蓮縣文化局表示，iRead eBooks華藝電子書平台今天起開通，有商管、財經文學、小說、設計、藝術生活圖文、漫畫、科普、人文、社科、親子、童書、語言、電腦等１７類主題，各主題有上百冊電子書，另外考試用的參考書多達近4000冊，對參加各類考試的考生很有幫助，更有高達2萬8000餘冊電術書籍，是專業的知識寶庫。

上網借閱電子書並不難，持有花蓮縣內公共圖書館閱覽證者，每人每證號可借閱5冊，借期14天。請讀者點選文化局圖書館網站或臉書連結iRead eBooks華藝電子書平台網址或使用iRead eBooks華藝電子書APP借閱電子書籍。

文化局表示，若民眾尚未申辦閱覽證，可使用網路辦證服務，申請核可即開通全縣公共圖書館通用的閱覽證，不再另發實體借書證，到館時提供身分證或健保卡，就可借閱實體書籍。

電子書 圖書館 文化局

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