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幼兒園群聚板橋社區確診6人 侯友宜：即刻全面清空大樓

秋節防疫台東禁公共場所烤肉 應景封街活動喊卡

中央社 / 台東縣8日電

台東縣政府今天指出，中秋節不開放騎樓等公共場所烤肉，台東市興國里每年都會封街烤肉的活動也因COVID-19疫情將連續2年停辦。

台東縣長饒慶鈴表示，往年中秋節不少民眾或公司行號團體都會辦理戶外烤肉活動，但受到近期國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情緊張、長榮航空機師突破性感染事件影響，中秋連假縣內不開放公共場所烤肉。

她指出，同時不建議社團及社區在中秋連假舉辦大型聯歡活動，並請鄉親落實中央相關餐敘、活動等防疫指引。

台東縣政府秘書長盧協昌進一步表示，包括騎樓等公共空間不得烤肉，在自家庭院私人場地則不受限，但仍須做好個人防疫工作。

盧協昌說，辦理活動、餐敘務必遵守中央防疫指引，未進食時配戴口罩、進食時保持社交距離，並落實防疫相關規定，縣府也會遵照中央防疫指引即時滾動修正。

過去每年都會封街舉行全里烤肉的台東市興國里今年配合政策取消烤肉。里長黃啟川表示，依慣例每年的中秋節興國里都會舉行封街烤肉，參加人數約千人，去年因疫情關係取消，今年將持續取消。

烤肉 中秋節 台東

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