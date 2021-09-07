製作無數公車模型 林弘翊26歲圓夢考取公車司機

「就是想開公車」，林弘翊從小懷抱著開公車夢想，不僅搭遍基隆市各路線公車，還製作各種市公車模型，數量多到數不清，他終於在26歲圓夢，成為公車處最年輕的司機。

林弘翊接受媒體訪問時表示，小時候住瑪陵坑山區，當時山上交通不便，一小時只有一班公車讓他覺得「開公車好像不錯」，當時想法其實很單純，公車司機是份正當職業，上班開車下班回家，離家又近，便夢想成為公車司機。

林弘翊說，長大後因為無法開公車，在同學建議下他鑽研製作公車模型過乾癮，這些公車模型都是仿真的公車，不僅有彩繪圖案、殘障輪椅貼紙、LED燈，還有申訴專線、監視器等，都是他一步一步從無到有，才有初步成果，至於製作公車模型數量，已多到數不清。

「就是想開公車」，林弘翊表示，開大車總是每個男孩的夢想，覺得開大車很酷，加上自己一心想留在基隆服務，取得職業大客車駕照後，因為報考基隆市公車處司機須有2年以上資歷，他先到欣欣客運、福和、大都會等客運公司擔任司機，過了近6年才考到基隆市公車處實現夢想。

林弘翊表示，經過至少20年終於完成夢想，家人非常支持他在公車處服務，考上時父母非常開心，朋友也為他感到高興。小時候覺得開公車服務大眾真的很棒，如今圓夢考到公車處，他也會向學長學習，服務更多基隆市民。

公車處長陳新埤指出，林弘翊9月1日報到，目前沒有固定路線，若有司機休假就請他補班，也藉此讓他熟悉各區行駛路線，林弘翊目前表現正常，由於新進司機有40天試用期，通過後才算正式進用。