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防疫從嚴 花蓮宣布即起至中秋連假禁止戶外烤肉

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮縣政府宣布，即日起至中秋連假，禁止戶外烤肉，只能同住家人在家戶內進行。記者王燕華／攝影
花蓮縣政府宣布，即日起至中秋連假，禁止戶外烤肉，只能同住家人在家戶內進行。記者王燕華／攝影

防疫從嚴，花蓮縣政府今天宣布，即日起至中秋連假停辦社團及社區中秋活動、戶外公共場域一律不得烤肉，若要烤肉必須同住家人於家戶內進行。

花蓮縣政府今天下午宣布3項中秋戶外烤肉政策，即起至中秋連假止，社團及社區各項中秋活動，包括烤肉與集會等都停辦；同時戶外公共場域，也一律禁止烤肉活動。若民眾要家戶烤肉，以同住家人於家戶進行為宜，並提醒務必做好個人防疫工作，勤洗手、戴口罩，保持社交距離。

縣府表示，Delta變種病毒再次入侵台灣，近日新北等縣市發生幼兒園群聚感染事件，在「防疫從嚴」考量下，擬定戶外烤肉政策，請民眾配合，減少不必要移動、活動或集會。

縣府指出，依據中央規定，今天起至9月20日疫情警戒標準為第二級，仍需遵守外出除飲食外全程戴口罩、落實實聯制等規定。近日北部已爆發多起校園群聚案件，為避免不必要的人群近距離接觸、進而產生防疫破口，籲請鄉親配合，落實中央各項防疫規範，共同守護花蓮防疫成果。

花蓮縣政府宣布，即日起至中秋連假，禁止戶外烤肉，只能同住家人在家戶內進行。記者王燕華／攝影
花蓮縣政府宣布，即日起至中秋連假，禁止戶外烤肉，只能同住家人在家戶內進行。記者王燕華／攝影

烤肉 中秋 口罩

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