防疫從嚴 花蓮宣布即起至中秋連假禁止戶外烤肉

防疫從嚴，花蓮縣政府今天宣布，即日起至中秋連假停辦社團及社區中秋活動、戶外公共場域一律不得烤肉，若要烤肉必須同住家人於家戶內進行。

花蓮縣政府今天下午宣布3項中秋戶外烤肉政策，即起至中秋連假止，社團及社區各項中秋活動，包括烤肉與集會等都停辦；同時戶外公共場域，也一律禁止烤肉活動。若民眾要家戶烤肉，以同住家人於家戶進行為宜，並提醒務必做好個人防疫工作，勤洗手、戴口罩，保持社交距離。

縣府表示，Delta變種病毒再次入侵台灣，近日新北等縣市發生幼兒園群聚感染事件，在「防疫從嚴」考量下，擬定戶外烤肉政策，請民眾配合，減少不必要移動、活動或集會。