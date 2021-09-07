快訊

疫情恐燒進彰化？幼兒園確診男童曾回老家 4家人遭匡列隔離

璨樹颱風「持續增強」恐轉中颱 是否發陸警氣象局這樣說

花蓮地震頻引發山崩阻溪流 清除河道岩塊護居民安全

中央社 / 花蓮縣7日電

受先前花蓮連續地震影響，玉里鎮樂合里下勞灣溪山壁崩落阻礙水流，險形成堰塞湖，水保局花蓮分局獲報後調派重機械進行疏通，移除近5000立方公尺岩塊，下游居民安全無虞。

農委會水土保持局花蓮分局今天表示，上月中旬接獲民眾通報案指，樂合里下勞灣溪發生山壁崩落，隨即邀集相關單位至現場會勘商討處理對策，並調集開口契約廠商儘速進場清除河道岩塊，疏通流路。

原本預估需20個工作天才能完成，但因崩落處距離下游樂合部落僅1公里，擔憂影響部落居民。分局督促廠商加緊施工，提前於9月3日完成疏通作業，累計清除岩塊近5000立方公尺，目前河道流路已恢復通暢，確保下游居民安全。

樂合里長陳阿洲說，山壁崩落讓居民擔心，水保局花蓮分局很快與玉里鎮公所及相關人士聯繫，從會勘、進場施作到處理完成，展現團隊的效率。

水保局花蓮分局指出，台灣地勢山高坡陡，常有崩塌情形發生，目前全台辦理34處大規模崩塌治理工作；近日東部地震頻傳，山壁邊坡常有不穩定塊石，呼籲民眾切勿進入溪床區域，避免發生危險，未來也將聯合鎮公所及土石流防災專員，加強部落避難疏散宣導。

水保局 崩塌

延伸閱讀

搶救更多孩童寶貴性命 花蓮獲贈「電動骨針」急救利器

地牛又翻身！嘉義6天連4震 民眾心驚害怕

花蓮外海地震 台東長濱震度3級民眾驚醒難眠

晃很大！東部外海規模5.9地震 花蓮人開玩笑：像在坐船

相關新聞

「被魔法棒點過！」 羅東居民改造漂亮家園

宜蘭縣羅東鎮北成里的永福宮前大變身，成了拍照、休憩的好所在。農田水利署費時8個月整治水圳，且在社區規劃師設計之下，當地居...

新山水庫演練 水公司：基隆今年應不缺水

自來水公司第一區管理處今天在新山水庫演練，模擬有歹徒入侵，且發生油汙汙染，水公司會同警方、中油及環保局展開因應做為，保護...

東海岸雜貨店改造旅遊服務據點 學子體驗部落文化

東海岸部落部分雜貨店不起眼，觀光局東部海岸國家風景區管理處看上店鋪深入社區，又能提供生活用品，決定將既有雜貨店結合部落特...

基隆也強化2級警戒 林右昌：中秋公共場所禁烤肉

雙北都傳出校園確診，基隆市長林右昌今天宣布，基隆緊臨雙北，因此採取強化的二級警戒措施，主要有兩項，一是校園加強教職員和學...

宜蘭今開放清水地熱公園湧現人潮 只能5成人車進入

宜蘭清水地熱公園是相當受歡迎的風景區，之前為了防疫封閉。縣政府宣布從今天起開放清水地熱，礁溪鄉湯圍溝公園也於今天同步開放...

台東1環保檢舉達人 去年領一百多萬元獎金！

台東縣政府為提倡乾淨環境，鼓勵民眾檢舉亂丟菸蒂、亂吐檳榔渣汁的惡習，18年來檢舉裁罰1萬7千餘件，開罰2千多萬元。環保局...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。