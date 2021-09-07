花蓮地震頻引發山崩阻溪流 清除河道岩塊護居民安全
受先前花蓮連續地震影響，玉里鎮樂合里下勞灣溪山壁崩落阻礙水流，險形成堰塞湖，水保局花蓮分局獲報後調派重機械進行疏通，移除近5000立方公尺岩塊，下游居民安全無虞。
農委會水土保持局花蓮分局今天表示，上月中旬接獲民眾通報案指，樂合里下勞灣溪發生山壁崩落，隨即邀集相關單位至現場會勘商討處理對策，並調集開口契約廠商儘速進場清除河道岩塊，疏通流路。
原本預估需20個工作天才能完成，但因崩落處距離下游樂合部落僅1公里，擔憂影響部落居民。分局督促廠商加緊施工，提前於9月3日完成疏通作業，累計清除岩塊近5000立方公尺，目前河道流路已恢復通暢，確保下游居民安全。
樂合里長陳阿洲說，山壁崩落讓居民擔心，水保局花蓮分局很快與玉里鎮公所及相關人士聯繫，從會勘、進場施作到處理完成，展現團隊的效率。
水保局花蓮分局指出，台灣地勢山高坡陡，常有崩塌情形發生，目前全台辦理34處大規模崩塌治理工作；近日東部地震頻傳，山壁邊坡常有不穩定塊石，呼籲民眾切勿進入溪床區域，避免發生危險，未來也將聯合鎮公所及土石流防災專員，加強部落避難疏散宣導。
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