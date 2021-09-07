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「被魔法棒點過！」 羅東居民改造漂亮家園

聯合報 / 記者林佳彣／宜蘭即時報導
當地居民將雜草叢生的閒置空間，重新填土、做水池。記者林佳彣／攝影
當地居民將雜草叢生的閒置空間，重新填土、做水池。記者林佳彣／攝影

宜蘭縣羅東鎮北成里的永福宮前大變身，成了拍照、休憩的好所在。農田水利署費時8個月整治水圳，且在社區規劃師設計之下，當地居民將雜草叢生的閒置空間，重新填土、做水池、繪畫電線桿和周邊牆面，前後近1年時間讓家園煥然一新。北成里長羅暳鎂表示，該計畫讓窳陋、閒置空間和髒亂點，像被魔法棒點過一樣，變成很可愛的小公園。

「原有東西不是全面毀壞再重建，我們是將地方特色保留下來。」羅暳鎂提到，通往永福宮的水圳農路能讓居民避開車流，加上永福宮成了長青食堂和關懷據點，該條人車分道的農路更顯重要，「不過以前這裡草很多，看不到它是什麼樣子 」，便思索將雜草叢生之地重新再造。

改造家園第一步是水圳的整治，光從規劃到完成就費時8個月。北成里常見湧泉水，居民動手打造湧泉池、砌石美化成小公園，以水桶灌水泥做成的椅子，上頭畫有玫瑰、蓮花、向日葵等各式花卉，牽牛花更是一路蔓延到電線桿。

整個帶狀空間延伸至周邊兩塊可食地景的農地，不只居民的龍鳳彩繪矮牆，羅東高商學生也在屋外牆面作畫。另外，一旁掛起彩墨畫長軸盡現北成里風貌。

永福宮湧泉小公園年初完工，原訂5月18日剪綵，卻遇上疫情取消。羅暳鎂說，一名84歲在地居民天天早晚來澆花、拔草，在疫情期間從不間斷，「社區總體營造的意義在此，他們親手參與栽種每株花，日後會更關心、照顧這裡。」

通往永福宮的水圳農路能讓居民避開車流。記者林佳彣／攝影
通往永福宮的水圳農路能讓居民避開車流。記者林佳彣／攝影
宜蘭縣羅東鎮北成里的永福宮前大變身，成了拍照、休憩的好所在。記者林佳彣／攝影
宜蘭縣羅東鎮北成里的永福宮前大變身，成了拍照、休憩的好所在。記者林佳彣／攝影
居民以龍鳳為主題彩繪矮牆。圖／羅暳鎂提供
居民以龍鳳為主題彩繪矮牆。圖／羅暳鎂提供
北成里長羅暳鎂說，以前這裡草很多，看不到它是什麼樣子 。圖／羅暳鎂提供
北成里長羅暳鎂說，以前這裡草很多，看不到它是什麼樣子 。圖／羅暳鎂提供
羅東高商學生在屋外牆面作畫，參與社區總體營造。記者林佳彣／攝影
羅東高商學生在屋外牆面作畫，參與社區總體營造。記者林佳彣／攝影
當地居民將雜草叢生的閒置空間，重新填土、做水池。圖／羅暳鎂提供
當地居民將雜草叢生的閒置空間，重新填土、做水池。圖／羅暳鎂提供

疫情 羅東

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