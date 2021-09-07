門諾基金會執行長不滿遭片面調職 引發勞資糾紛
花蓮門諾基金會執行長邱燕銀不滿遭董事長陳永興口頭告知調職，雙方人馬今天接連開記者會控訴、各說各話；花蓮縣政府社會處證實有收到門諾基金會諮詢救濟方式，勞資糾紛尚未成案。
門諾基金會企業工會20多名員工今天上午陪同邱燕銀，手持「人權醫師，罔顧勞權」、「不懼威權、誓不妥協」等標語抗議，工會訴求董事長收回不當解職、自請下台。
對於陳永興口頭告知調職，邱燕銀說，依據基金會章程及權限，執行長的任免由董事會決議而非個別董事決定，依據勞基法調職需合法與勞工協商，認為陳永興是不滿董事會改選，會議紀錄不符陳所意導致。
邱燕銀拿出媒體廣告、送禮用土雞請購單，指控陳永興任內行事爭議獨斷，沒有利益迴避，將要價新台幣40萬廣告費直接撥予自己經營的民報，還跟基金會請款購買自己的自傳、友人飼養的土雞致贈給幹部跟親友。
陳永興中午與董事林柏均、謝金和另開記者會，陳永興表示，參加門諾董事會6年，原定今年董事長屆滿後下任，上月底改選，因當選的蔡芳文婉拒任職，經董事會決議他延任董事長半年。
陳永興指出，門諾基金會這幾年在台東、台南拓點，今年有意擴編人力，調整為3名執行長、1名總執行長，將資歷豐富的邱燕銀調任台東區，協助台東業務，薪資、職位不受影響。
陳永興同時兼任民報文化藝術基金會董事長，對購買自家媒體廣告，他認為民報是非營利基金會，以優惠價格協助訊息發送，也帶來不錯的廣告效益，強調廣告費用是給另一個基金會，不是進到他口袋。
負面指控，陳永興逐一駁斥，他指出，針對邱燕銀衍生出的負面風波，包括不當介入董事會改選等，將成立行政調查小組調查。 門諾基金會指出，各長照服務、會務正常運作，勞資問題交由工會與當事人釐清。
花蓮縣政府社會處指出，昨天有收到門諾基金會工會電話諮詢，有關執行長被口頭告知調職一案該如何救濟，建議他們申請調解，但因沒有公告、人事令等明確資料，勞資糾紛案尚未正式成案。
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