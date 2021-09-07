搶救更多孩童寶貴性命 花蓮獲贈「電動骨針」急救利器
兒童生理狀態與成人不同，緊急救護需求也有差異，小兒救護的裝備器材往往需要挹注資源，花蓮縣消防局日前獲贈「電動骨針」，是全台第5個縣市使用此設備用於救護中，可由高級救護技術員操作，搶救更多心肺功能停止的孩童性命。
消防局表示，針對兒童到院前心肺功能停止救護案件，除了實施CPR與AED，若現場有高級救護技術員，則可執行小兒高級救命術，裝設氣管內管和給予急救藥物。以往給藥途徑皆以靜脈注射(IV)為主，但兒童血管細微，靜脈注射失敗率較高，這時利用電動骨針不但成功率高，操作也更簡易。
高級救護技術員梁致棋和劉仲維指出，救護車上的急救設備推陳出新，電動骨針的出現，使救護人員能更加快速的給予急救藥物，急救效率大幅增加，有效提升患者的存活率。
消防局長林文瑞表示，在資源有限情況下，感謝公益慈善團體無私的奉獻，捐贈消防局救護相關設備。花蓮高級救護技術員已達57人，工欲善其事，必先利其器，電動骨針能讓他們發揮長才，增加到院前急救能力，提升花蓮縣的救護能量。
消防局表示，雖然實際勤務上，小兒病患啟動到院前緊急醫療救護系統的頻率遠低於成人病患，但隨著大眾日漸重視兒童病患醫療照護品質，救護技術員也須具備照護兒科病患的知識與能力。
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