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新山水庫演練 水公司：基隆今年應不缺水

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
基隆新山水庫演練，水公司：儲水8成未來2個月供水無虞。圖／水公司第一區管理處提供
基隆新山水庫演練，水公司：儲水8成未來2個月供水無虞。圖／水公司第一區管理處提供

自來水公司第一區管理處今天在新山水庫演練，模擬有歹徒入侵，且發生油汙汙染，水公司會同警方、中油及環保局展開因應做為，保護水資源不受侵害。水公司表示，目前儲水超過八成，未來1、2個月供水無虞，基隆今年應該沒有缺水的問題。

第一區管理處長李慶興說，目前新山水庫水位高度82.42公尺，總噸數801噸，可容納到1千噸。往年枯水期是6到8月，只要撐過9月，到10月東北季風來雨水多，會比較沒有問題。

副處長李基城表示，目前供水狀況，儲水超過八成，未來1、2個月供水無虞，今年應該沒有缺水的問題，中秋後會有比較多的雨水。演練每5年舉辦一次演練，針對新山水庫可能發生的狀況演練因應。

新山水庫原先壩頂標高海拔75公尺，蓄水容量400萬噸，屬離槽水庫，利用雨季抽取基隆河河水，後來壩體加高，執行分階段蓄水，目前壩頂標高海拔90公尺，蓄水容量增至1000萬噸。

今天經濟部水利署與台水公司舉辦「新山水庫整備維護檢查演練」，分颱風豪雨警報水庫水位遽增，及水庫原水輸水幹管損壞緊急應變處理，並針對不明油料汙染，及水庫下游霸面異常滲透緊急應變實兵演練，確保新山水庫供水安全。

李慶興指出，水公司投資各項監視及監控設備，每年並請專業機構進行大壩安全檢查暨監測分析，確保水庫安全無虞。

基隆新山水庫演練，水公司：儲水8成未來2個月供水無虞。圖／水公司第一區管理處提供
基隆新山水庫演練，水公司：儲水8成未來2個月供水無虞。圖／水公司第一區管理處提供
基隆新山水庫演練，水公司：儲水8成未來2個月供水無虞。圖／水公司第一區管理處提供
基隆新山水庫演練，水公司：儲水8成未來2個月供水無虞。圖／水公司第一區管理處提供
基隆新山水庫演練，水公司：儲水8成未來2個月供水無虞。圖／水公司第一區管理處提供
基隆新山水庫演練，水公司：儲水8成未來2個月供水無虞。圖／水公司第一區管理處提供

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